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細數「飆髒話虐待」罪行　法官難忍：適可而止！韓航前董娘辯個性嚴格

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▲「大韓航空」董娘李明姬到首爾地方警察廳 征接受訊問時的畫面。（圖／達志影像／美聯社）

▲李明姬霸凌案日前開庭。（圖／達志影像／美聯社）

記者林瑩真／綜合外電報導

南韓大韓航空（Korean Air）會長妻子李明姬（Lee Myung-hee）在今年年初被爆料施暴、言語侮辱員工。日前法庭開庭，法官甚至聽不下去李明姬曾說的髒話，至於李明姬則辯稱自己壓力大才會「偶然失控」。

據南韓《YTN》報導，李明姬被爆料從2011年起就開始虐待員工，至少有9名員工受害，期間有超過22次的飆罵及暴力行為。一段2015年的錄音檔流出，正是李明姬喝斥家中外傭，「就是要殺了妳」、「去死吧，妳這個乞丐般的傢伙！」甚至要對方下跪道歉，過程長達15分鐘。

受害員工包括外傭、警衛和司機，檢察官在庭上一一將李明姬的罪行宣讀出來時，更因為髒話過多、不堪入耳，讓法官要求「適可而止」。事實上，當初李明姬的爆料音檔，電視台也因為太多髒話，不得不大量消音後才播出。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

對此，李明姬否認自己霸凌員工，只是因為自己是「嚴格」的個性，不只對自己，也會嚴格要求一起工作的人。至於失控的飆罵、施暴行為，李明姬則稱是輔佐丈夫及婆媳問題帶來的壓力，才會讓她「偶然失控」。

報導指出，下次開庭日期定於明年1月14日，李明姬的警衛、司機將作為案件受害者出席。

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