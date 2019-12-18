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愛爾蘭少女全裸陳屍馬來西亞河畔！　父母直指「犯罪嫌疑」警：她餓死的

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▲▼河,河邊,河岸。（圖／Pixabay）

▲蔻爾倫失蹤第10天在河邊被警方發現，經調查認為，她離開渡假村時只穿著內衣褲，但疑點重重。（圖／Pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

愛爾蘭15歲少女蔻爾倫（Nora Quoirin）8月和父母到馬來西亞玩，卻一夜失蹤，10天後被警方發現全裸陳屍河邊，目前真相未明，警方在現場也沒有找出綁架的證據。隨著時間過去，蔻爾倫父母相信，她很有可能是遭人擄走犯罪，希望警方還給他們真相和正義。

患有精神疾病的蔻爾倫，15年來生活起居都得靠家人協助，8月3日和父母及弟妹到馬來西亞某度假村遊玩，隔天清晨卻沒了蹤影，而且臥室窗戶大開。警方獲報後出動大批警力擴大範圍搜索，直到第10天才在渡假村2.5公里外的河岸旁發現蔻爾倫。

英國《每日郵報》報導，事隔4個月，蔻爾倫父母首次公開發聲，在《愛爾蘭廣播電視》上要求真相和正義，而他們相信蔻爾倫是死於非命，因為不論在心智方面或體能方面，她都不可能獨自走到那麼遠的地方，「我們認為事情其實沒那麼簡單，我們從一開始就堅持這是一起犯罪案件。」

少女父母指出，儘管警方調查已經讓蔻爾倫的死因有了答案，但對於她失蹤之後如何生存和為什麼會在那裏出現，過程全都沒有線索。少女父親表示，蔻爾倫這樣的孩子，「只有百萬分之一的機率會自己走失」。

儘管父母上媒體施壓以刑事角度再次進行調查，但馬來西亞警方仍堅持一貫論調，即蔻爾倫從渡假村離開時，很可能只有穿著內衣褲，而她失蹤期間曾在警方搜索的區域活動過，最終是因為多天沒有進食喝水，才過度飢餓死亡；然而警方仍然沒有辦法解釋蔻爾倫身上的衣物為什麼會消失，或被誰拿走，也沒辦法說明從沒有獨自生活過，甚至缺乏自處能力的蔻爾倫，何以能在渡假村2.5公里外的地方出現。

►度假睡一晚開窗失蹤！母淚播「愛妳」錄音　15歲少女裸亡河邊

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