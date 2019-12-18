柯文哲請假輔選民眾黨？　蔡壁如：計劃選前10天

▲民眾黨不分區立委候選人邱臣遠、蔡壁如接受專訪。（圖／翻攝自POP 撞新聞）

記者張乃文／綜合報導

民眾黨不分區立委候選人蔡壁如18日接受廣播節目專訪，提到台北市長兼民眾黨主席柯文哲是否會請假輔選？蔡壁如表示，時間應該會配合中選會，選前10天會計劃請假。而蔡壁如透露民眾黨從19日開始進行「台灣大眾走」的計畫，柯文哲在最後也會加入。

民眾黨不分區立委候選人邱臣遠及蔡壁如18日接受廣播節目專訪，蔡壁如透露，民眾黨於19日將展開「台灣大眾走」的行程。邱臣遠說明，從台北車站出發，第一站坐火車抵達花蓮後，每天一個縣市，往屏東、台南的方向開始走，以環島的方式直至1月10日返回台北。

被問到柯文哲是否會請假替民眾黨輔選？蔡壁如說，時間上應該會配合中選會，可能就是最後10天，計劃會請假，最後8、9天柯文哲也可能會一起加入「台灣大眾走」，目前則是以假日進行輔選為主。

另外，資深媒體人黃暐瀚詢問外傳如果2020大選是國民黨總統候選人韓國瑜當選，對2024年柯文哲參選總統較為有利？蔡壁如認為，兩者沒有什麼關聯性，韓國瑜選上2020與柯文哲的2024應是各自努力。

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