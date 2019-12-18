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轉彎見「新北首座公車道」往內線切險遭撞　騎士：被夾在一起！這設計太爛

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轉彎見「新北首座公車道」往內線切險遭輾　騎士：被夾在一起！這設計太爛。（圖／東森新聞）

▲新北市板橋區文化路（民權路－新站路）公車專用道17日上午6時啟用。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

新北市首座公車專用道17日開始啟用，但險象環生。不少騎士認為，轉彎看到公車專用道往內切，卻隨時可能遭公車輾過，連腳踏車也不能再靠外側，只能往內線切，差點被車輛撞上。但新北市交通局解釋，為了因應捷運環狀線開通後轉乘人數暴增，才會提前規劃公車道，目的是提升行車秩序和安全。

因應捷運環狀線第一階段即將通車，有效紓解板橋公車站周邊龐大公車流量，減少公車與機車車流交織造成的壅塞與事故發生，新北市交通局利用板橋文化路一段，從民權路到新站路口往台北市方向路幅最寬路段，進行車道調整，設置了新北市第一條公車專用道，全長400公尺。

請繼續往下閱讀...

《東森新聞》鏡頭直擊，不少騎士從民權路右轉文化路，才發現外側變公車專用道，只能往內切，差點被公車擦撞。一名騎士表示，非常誇張、非常奇怪，機車和汽車右轉要繞這麼大圈，和以往大家所習慣的動向完全不一樣；另一人也說，機車得切到內側，「我們沒辦法走到內車道，因為那是禁行機車。」

轉彎見「新北首座公車道」往內線切險遭輾　騎士：被夾在一起！這設計太爛。（圖／東森新聞）

▲▼有騎士右轉才發現公車道，往內切可能遭到公車輾。（圖／東森新聞）

轉彎見「新北首座公車道」往內線切險遭輾　騎士：被夾在一起！這設計太爛。（圖／東森新聞）

▼有騎士右轉才發現公車道，往內切可能遭到公車輾。（圖／東森新聞）

轉彎見「新北首座公車道」往內線切險遭輾　騎士：被夾在一起！這設計太爛。（圖／東森新聞）

實際直擊狀況不斷，狀況一，如果機車誤闖才發現不能過去再切回來，差點被公車輾到；狀況二，路過汽車也有一樣困擾，突然切回內線，也可能撞上要靠右的公車；狀況3，機車族習慣靠大車右邊，從民權路轉文化路卻只能再往內，一不小心就可能被公車輾到；狀況4，腳踏車也不能靠外側，往內線切也有遭車輛撞擊風險。

一名騎士抱怨，該路口車流量太大，公車專用道搞成這樣子，摩托車路權真的被限制，「（機車）就被夾在一起啦，這設計真的太爛了」；另一名騎士說，以後一定會發生很多不小心的擦撞事故。

▼也有汽車差點誤闖公車專用道。（圖／東森新聞）

轉彎見「新北首座公車道」往內線切險遭輾　騎士：被夾在一起！這設計太爛。（圖／東森新聞）

▼新北市首座公車專用道啟用，但引發許多騎士的不同意見。（圖／東森新聞）

轉彎見「新北首座公車道」往內線切險遭輾　騎士：被夾在一起！這設計太爛。（圖／東森新聞）

啟用的公車專用道原本希望分流舒緩交通，但監視器卻拍下啟用後的尖峰時刻，用路人看得霧煞煞，反而人車爭道變成塞爆。而且公車專用道還有兩塊，民權路右轉文化路轉彎有分隔島，但文化路、新府路這條反而沒有。對此，新北市政府交通局主任秘書朱建全說，希望用最少的改變來習慣公車專用道的配置。

交通局解釋，捷運環狀線開通後，轉乘公車人數會暴增，才會提早設計公車專用道。交通局強調，新設計是為了提升行車秩序和安全。

而實施第一天清晨，交通局長鍾鳴時到現場觀察車行狀況。他表示，公車專用道成功讓公車與機車分流行駛，不僅有效紓解機車車流更提升行車安全，後續將密切觀察，將再針對號誌時相等調整改善。

鍾鳴時強調，文化路（民權路－新站路）公車專用道具有「分流」與「直捷」兩個特色，將公車與汽機車行車動線分流，提升行車安全外，路口也以號誌管控將行人、汽機車與公車動線分開，保障行人安全。他說，實施首日，行車安全和秩序己見提升，尤其是機車族行駛文化路一段自民權路口至漢生東路口，只需一次停等，有效紓解，成功將公車與機車分流，提升安全。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼騎士說，機車得切到內側，「我們沒辦法走到內車道，因為那是禁行機車。」（圖／東森新聞）

轉彎見「新北首座公車道」往內線切險遭輾　騎士：被夾在一起！這設計太爛。（圖／東森新聞）

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