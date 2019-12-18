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單車逆向闖國道！騎士遭撞「頭顱破裂」慘死　貨車駕駛嚇傻：根本閃不掉...

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▲▼單車騎上國道，貨車駕駛閃避不及撞上，騎士爆頭慘死。（圖／記者吳奕靖攝）

▲單車騎上國道，貨車駕駛閃避不及撞上，騎士爆頭慘死。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖、陳韻如／高雄報導

國道1號北上楠梓路段18日凌晨2點半發生一起死亡車禍，一輛貨車行駛在該路段時，一名男子突然騎著腳踏車迎面而來，貨車駕駛閃避不及撞上騎士，嚇得他趕緊報警。警消獲報趕抵現場，發現騎士頭骨破裂，明顯死亡。

警方初步調查，腳踏車騎士不明原因從興楠路匝道逆向騎上國道，途中又突然往中線切，導致43歲林姓貨車駕駛閃避不及直接撞上，撞擊力道猛烈，導致腳踏車幾乎爛成廢鐵，而騎士則是當場遭到輾斃。

▲▼單車騎上國道，貨車駕駛閃避不及撞上，騎士爆頭慘死。（圖／記者吳奕靖攝）

▲車禍現場一片狼藉，警方正積極採證並釐清騎士身分。（圖／記者吳奕靖攝）

林姓貨車駕駛事後心有餘悸表示，當時他行駛在該路段，由於是高速公路，車速並不慢，加上晚上視線不佳，怎麼也沒料想到會有腳踏車騎士迎面而來，根本閃不了，就當場撞上，而林男也因遭到碎裂的擋風玻璃噴濺，臉部遭割傷。

警方事後對林男進行酒測，他並無酒駕，目前正積極調查騎士身分，而至於詳細的車禍原因，也有待進一步調查釐清。

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