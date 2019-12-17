「好痛...」遭12噸重水泥車壓車底亡　騎士生前痛苦求救家屬不捨

▲死者劉姓騎士的妻子與兒子（右一）到台南市立殯葬所協助指認劉男遺體，十分傷心悲痛。 （圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市東區裕義路、裕農路口預拌水泥車連環車禍案，釀成1死5傷，當時被壓在水泥車輪胎下的59歲劉姓機車騎士，還向肇事許姓水泥車駕駛求救喊痛，但因12噸水泥車實在太重，消防人員使出渾身解數，最後動用起重吊車，才救出劉男脫困送醫，惟仍傷重不治身亡，許姓駕駛對此深表難過遺憾！

檢警在市立殯葬所相驗，死者劉男的妻子與兒子都到場協助指認遺體，2人十分傷心悲痛。劉姓死者的妻子說，丈夫從事汽車烤漆工作，身體強健，平日並無病痛，案發一早先生騎機車要到公司上班，不料半路發生車禍，從警方告知發生車禍的過程來看，她的先生是被水泥車從後面追撞，可能自己也不知發生何事，就被壓在水泥車輪下，很難接受人就這走了，她希望先生放下一切苦痛，不要掛念一路好走。她對肇事司機與水泥車公司，會提出告訴與求償，替先生討一個公道。

劉男兒子難忍悲傷地說，許姓司機有打電話向他說父親車禍的事，當時父親被壓在車輪下還能說話喊痛，他能感同身受父親當時的苦痛，家人都難以接受平常健壯的父親，人就這樣走了。

肇事之水泥車許姓司機表示時，他看到劉男被壓在水泥車輪胎下，當時劉男還有意識，向他求救喊痛，但因水泥車太重，消防人員用千斤頂也無法讓劉男脫困，他趕緊打電話連絡起重吊車從永康趕過來支援，將水泥車吊高才讓消防人員救出劉男，以救護車送醫急救，但最後劉男還是傷重不治，他眼睜睜看著劉男往生，心中十分難過遺憾。

►我沒有遲到，是時間遲到了！