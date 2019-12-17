台北大學新宿舍開放命名！「是在哈樓」領先得455票　網笑翻想朝聖

▲台北大學舉辦新宿舍投票的活動。（圖／翻攝台北大學官網）



記者鄒鎮宇／台北報導

國立台北大學三峽校區即將啟用，校方開放「命名投稿」的票選活動，並提供豐富的獎項讓學生一起發揮創意，為新蓋好的宿舍取名。沒想到，投票活動才開啟1天，其中的「是在哈樓」命名就得到451票勇奪第一，讓不少網友看完全都笑翻。

台北大學學務處住宿輔導組PO出公告，邀請學生們幫三峽校區即將完工的「二期學生宿舍」命名，一起加入台北大學的歷史腳步，凡是校內的師長、具有效學籍的日間及進修推廣部學生都可以進行投票，第一名可以得到3000元禮卷、第二名可得2000元禮卷、第三名可得1000元禮卷、入圍開放3名可得禮券300元，且上述皆有獎狀。

請繼續往下閱讀...

許多同學紛紛發揮創意，投稿「浮雲樓」、「辰曦樓」、「穹辰樓」、「明燭樓」、「湛海樓」，但也有人大開完笑惡搞，「北棲宿舍」、「書精館」、「弓箭手村」、「躲貓貓舍」等，前後得票數均不超過100票。

▲「是在哈樓」的票數遙遙領先。（圖／翻攝台北大學官網）



其中，「是在哈樓」得票數最高，截至17日下午6時50分為止，已獲得455票，大幅領先得到184票、位列第二名的「辰曦樓」。據悉，此投票活動16日上午8時開始，至24日下午5時30分截止。

許多網友看到「是在哈樓」紛紛留言，「完美詮釋什麼叫如何用選票殘害下一代」、「我已經可以想像得到它用標楷體大大的掛在宿舍外牆了」、「我笑慘」、「高票當選神猛」、「它贏定了XDD」、「你在哪裡 我在哈樓」、「我投弓箭手村」、「這命名讓我想起當年北藝大的奧米加咆哮獸」。

▼許多網友看到投票名稱都笑翻。（圖／翻攝台北大學官網）



►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」