在港生擠到台大！宿舍超缺　校方急發信給教授：誰家有空房？

▲根據台大統計，目前已收到562名在港學生申請到台大當訪問生，其中有289人是本國籍，香港本地學生有168人。（圖／ETtoday資料照）

記者崔至雲／台北報導

香港反送中狀況持續延燒，已有數百名在港學生轉來台灣隨班附讀做「訪問生」，大量學生準備進入台灣各大學，首當其衝的就是宿舍不足。有台灣大學教授指出，昨（22日）收到台大寄來的一封信，信中提及，因校內宿舍不足，如師長、同仁家中尚有空房，請與學生住宿服務組聯繫。顯見宿舍不足是台大面臨的一項難關。

根據台大昨（22日）統計資料指出，目前已收到562名在港學生申請到台大當訪問生，其中有289人是本國籍，香港本地學生有168人；另外還有大陸及其他的20個國家學生共105人，包括北美、歐洲、澳洲、以及亞洲。

請繼續往下閱讀...

大量的學生將到台大，台大應如何安排？有台大教授透露，台大為積極解決學生住宿問題，昨日傍晚寄信給校內同仁及師長，信中提到「因應香港緊急情勢，本校提供香港各大學學生以專案訪問生方式來校就讀，目前報名人數眾多，現有宿舍不足因應學生住宿。如師長、同仁家中尚有空房，也樂於接待香港各大學學生，請上限填表單」，信上也提到提供住宿時間為，12月2日至明年1月5日。

▲宿舍不足，台大急問教授家裡有無空房。（圖／讀者提供）

▲香港反送中行動延燒至香港各大校園。（圖／達志影像／美聯社）

對此，台大則表示，雖然申請學生人數過多，但也不會提早結束學生申請時間，申請時間依舊訂為25日為止。若最後申請學生沒地方住，校方將如何安排？台大僅回應，這次専案訪問生，校方沒有聲明承諾提供住宿。針對住宿問題，台大並未再多加說明。

而關於學生簽證問題，移民署表示，在港香港學生由內政部移民署主政，核發相關出入境證件；交換生依「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」第10條及第11條申請來台短期停留（每次停留3個月，可延長一次3個月），可由個人採「線上申請」方式向香港辦事處提出申請；學位生則依「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」及「香港澳門居民來台就學辦法」，先以上揭短期停留方式來台，於入境後向移民署各服務站申請「（就學）居留」。

其他人也看了...



451香港大學生申請到台大當訪問生 旁聽免學雜費僅收住宿、網路費



168港生申請到台大當訪問生 一天增6成…最快12/3就可開始上課



生火了！連我媽都用到發光

