打戰爭遊戲「死的是自己」！19歲新鮮人宿舍離奇亡　惡臭狂飄陳屍至少2周

▲ 校方及宿舍管理營運商Campus Living Villages（CLV）主導的相關調查正在進行當中。（示意圖／PAKUTASO）

記者詹雅婷／綜合報導

紐西蘭坎特伯雷大學（University of Canterbury）19歲學生潘德羅斯（Mason Drake Pendrous）9月23日被發現陳屍學校宿舍。驗屍人員今（5）日舉辦聽證會，證實他的遺體被發現之前，就已經喪命2至4周，推測死亡時間可能落在8月26日至9月10日，死亡原因迄今尚未釐清，仍處於調查階段。據了解，他生前最後一次與人交談是在8月24日，當時正在和老朋友玩線上戰爭遊戲。

紐西蘭先驅報報導，潘德羅斯9月23日當地晚間10時50分左右被工作人員發現陳屍房間內，外傳是因為有其他學生聞到異味，才讓整起事件曝光，相關人員則是透過遺體指紋、DNA及牙齒紀錄來確認死者身分。紀錄顯示，他最後一次被目擊進出宿舍的時間點是在8月12日晚上，當時有留下使用校園磁卡的紀錄，但接下來的2周都沒有人看到他的身影。

University of Canterbury student Mason Pendrous spent two weeks holed up in room before death, coroner hears, via @nzherald https://t.co/HSNwOxFizw — Kurt Bayer (@KurtBayerNZME) November 5, 2019

警方表示，潘德羅斯生前最後一封簡訊是傳給他的繼父安東尼霍蘭德（Anthony Holland），且2人自從7月19日交談之後，就再也沒有連絡。此外，他的最後一筆銀行交易紀錄為6月21日，而手機則是一直連著學校的無線網路，直到7月23日電池耗盡才被切斷，且8月23日因為沒有繳費被電信公司斷網。

據了解，潘德羅斯生前最後一次與人交談是在8月24日，當時他正在和老朋友玩線上戰爭遊戲，2人透過耳機聊天。

報導指出，潘德羅斯遺體被發現的隔日，法醫病理學家就已經展開相關作業，如今確認他當時被發現的時候，已經死亡2至4周。死者家屬並未出席聽證會，但已在媒體報導之前，得知最新消息。