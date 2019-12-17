亂傳換票匭、植物人投票　中選會怒告散播假消息！4網友送辦

▲中選會主委李進勇日前向刑事局電偵大隊提告散播假消息網友。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

日前臉書泛藍的粉絲專頁與支持者紛紛傳播一則中選會將在明年總統大選作票的假訊息，這些假訊息內容包含：「主流媒體聯合更動開票結果，以達特定候選人勝選及敗選之目的」、「…往年選務一直都是缺人的，怎麼今年在十月初也沒有對外公告，就一批人取代我們！就怕鄉下地方，沒人全程監票」、「一轉眼整箱票匭換掉，或是一堆植物人躺床者的票，都被抽出…」，中選會認為這些網路謠言嚴重破壞公務機關中立及辛苦工作形象，10月間向刑事局正式提告。

▲中選會主委李進勇日前向刑事局電偵大隊提告散播假消息網友。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局電偵大隊證實，日前接獲中央選舉委員會主委李進勇正式發公文提告，警方經過網路巡察，發現上述不實言論，確實在泛藍陣營的支持者臉書、特定陣營的粉絲專頁流傳，部分不理性網友甚至謾罵中選會主委李進勇：「指派李出來擔任中選會的職務，請問大家你們相信中選會行政會中立嗎…。」

這起假消息侮蔑選務人員案件，後經台北地檢署指揮電偵大隊「網路爭議假訊息查處小組」著手偵辦，警方從12月起陸續約談4名分別住在北市、新竹、苗栗、高雄等地、涉嫌散播上述假消息的網友到案說明，訊後並依刑法侮辱公署、誹謗、總統副總統選罷法等罪嫌函送地檢署偵辦。

刑事局指出，散播影響選情、還有以虛假不實資訊侮蔑公務機關的假消息，有別於一班假消息只有觸犯社維法輕罪；將有可能觸犯侮辱公署、違反選罷法的可能，警方呼籲民眾務必查證訊息是否為真，避免淪為有心人操縱風向的犯罪工具。

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