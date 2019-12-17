追查楊蕙如金流！藍議員爆影子公司承攬政府標案…點名簡余晏、潘孟安出面說明

▲韓競辦召開「追！楊蕙如金主 爆中央、南北都中標？」記者會。（圖／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／台北報導

韓國瑜競選辦公室與台北市議員游淑慧、羅智強、侯漢廷17日召開記者會，踢爆卡神楊蕙如網軍金流除了先前公布的「易始公司」，還有另一家「品原顧問公司」，民進黨執政後承攬台北市政府觀傳局、屏東縣政府、農委會等標案，游淑慧質疑台北市政府竟變成楊蕙如的提款機，成為楊蕙如的「政治蟑螂窩」，並點名前北市府觀傳局長簡余晏、屏東縣長潘孟安應該出面說明。

侯漢廷指出，楊蕙如網軍集團背後除了易始公司，循線追查竟然還有另一家「品原顧問公司」。品原與易始電話尾號只相差一碼，地址還曾經一模一樣，最關鍵的證據是，品原和易始兩間公司向台北市政府競標的內容，都曾幫蔡英文總統大選做過行銷，連簡報版面都一模一樣，認為這兩間公司顯然都是卡神集團。

游淑慧砲轟，易始11個標案拿到2100萬，九成都是限制型招標。而品原原本是體育公司，在105年成為顧問公司，短短一個月內就得標台北市政府觀傳局94萬元標案。此外，農委會跟立法院也都有標案提供給楊蕙如網軍集團，如今台北市政府竟變成楊蕙如的提款機，成為楊蕙如的「政治蟑螂窩」！

▼楊蕙如網軍金流。（圖／游淑慧辦公室提供，下同）

游淑慧直言，「品原顧問真是好棒棒！可以觀光行銷，又能做輿情監測，還可以幫屏東縣政府做農地農情資源管理勞務採購」，標案大部分都用限制型招標，楊蕙如究竟還有多少好朋友們通通把標案給她，這令人生疑。

羅智強則強調，卡神已被司法官認證是網軍頭子，更重要的是還幫謝長廷霸凌文官，掏挖納稅人的鈔票養肥楊蕙如，如今集團拼圖越來越清楚。他接著展示一張「政治親等關係圖」，指出政治一等親就是謝長廷與楊蕙如；政治二等親就是立委管碧玲向中油要180萬補助，用國家資源幫卡神找養分，讓卡神又肥又壯可以到處霸凌別人；政治三等親包含康裕成、潘孟安等人，直接以經費供應給卡神集團，「民進黨還有辦法再繼續切割卡神嗎？選民要告訴民進黨，會用選票下架民進黨！」。

葉元之質疑，楊蕙如用一組人馬、不同招牌，「楊蕙如妳是不是害怕易始標到太多標案，會被發現複雜的政商關係？」批評政府用國家資源、用媒體下廣告來黑韓，蔡英文把國家當她家，用國家資源打選戰，「這真的是一場乞丐跟王子的戰爭！」。

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