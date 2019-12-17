主張勞資協商入法　賴香伶：不可能也不應該廢一例一休

▲賴香伶。（資料照／記者黃克翔攝）

記者楊亞璇／台北報導

國民黨正副總統候選人韓國瑜、張善政相繼提出，上任後要廢除一例一休，外界關注民眾黨對於一例一休政策態度。對此，民眾黨不分區第一名、北市勞動局長賴香伶17日接受專訪表示，她認為廢掉不可能，也不應該，因此她主張勞資協商入法。

賴香伶指出，「我覺得廢掉是不可能，也不應該啦」，因為台灣的總工時是全世界第六名，不應該用廢的概念，現在各行各業針對排班、人力不足問題，造成加班違法，但是協商入法還是有機會，譬如說，旺季超過加班上限就違法，「但不代表立法的工時要推高，天花板不要再推高」。

賴香伶主張，讓勞資協商入法，入法就涉及到誰可以代表協商，所以她主張讓勞工力量成長；台灣工會只佔7%，美國最多則有20%，表示工會還是有牽引性，有些大企業談出來的可以在同一個行業一脈適用。

賴香伶認為，過去修法都是在原有框架去處理，沒有處理後段，勞資協商入法可以取代一部分行業性談判，現在某些商會提到勞動部，勞動部就指定公告，然後工會就在外面抗議，這模式已經20年，沒有必要再惡性循環。

賴香伶呼籲，希望勞基法在工時上開一個門，針對必要性開放，程序是誰來談，而不是勞動部指定開放，指定開放就是涉及偏誰，國家社會都不信任。

►白白胖胖也是一種美