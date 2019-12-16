「重大議題連署平台」門檻應調降　韓國瑜：3千人連署就是「公共議題」

記者洪正達／高雄報導

國民黨總統候選人韓國瑜15、16日接連2天回防高雄，16日下午出席參選立委的黃柏霖「資訊教育向前行」提到，行政院未來將設單一窗口，只要資訊科技等相關議題超過3000人以上連署，行政院就必須視為重大公共議題，透過讓全民參與的方式讓政府功能再造。

▲韓國瑜版本的「重大政策連署平台」將降為3000人連署。（圖／記者洪正達攝）

韓國瑜表示，未來的政府一定會非常重視民眾的意見，而且是一個全民參與的政府，由科技委員會建立單一連署窗口，讓科技、教育、民生等議題，透過連署的方式讓政府了解到直接民意的表達，舉凡任一議題超過3000人連署，政府就要讓民意成為重大公共議題。

▲韓國瑜與黃柏霖一同種下象徵「科技教育」萌芽的種子。（圖／記者洪正達攝）

據了解，行政院目前已有「公共政策網路發展平台」，由國發會管轄，主要提議對象為本國籍或持有效居留證的民眾都可以提出，不過現行版本受到許多批評，且連署必須超過5000人，有人認為這個平台不是用來傾聽民意，而是利用民意背書，倘若韓國瑜未來選上總統，要如何改善目前得窘境，外界都在看。

▲目前國發會的公共政策參與平台連署門檻為5000人。（圖／翻攝公共政策參與平台）



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