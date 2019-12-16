黑道發「2000萬追緝令」！顏清標也讓三分的「教父」徒孫　狠噱全台角頭6億潛逃

▲林男以投資和標會名義，向各角頭籌集6億元資金，如今捲款潛逃，道上因而發出追緝令懸賞。（圖／讀者提供）

圖文／周刊王

中部黑道最近盛傳2000萬「通緝令」，只要找到林姓男子就能領賞，黑白兩道都有高度興趣。據悉，林男是素有黑道仲裁者之稱的「憨面」李照雄徒孫，他日前以投資名義向各兄弟募集資金6億元後拋下妻小捲款逃跑。台中警方為此如臨大敵，深怕這個通緝令將引發一場腥風血雨。

本刊根據通緝令上的住址造訪林男位在台中的住處，社區警衛看到有人探聽林男下落，似乎已見怪不怪。警衛透露，林男已不居於此，該房目前沒有任何人居住，而且這已「不是第一次有人來找他」。

本刊調查，林男是當地知名黑道，年輕時跟在D姓角頭身邊，D姓角頭又是「憨面」李照雄的左右手，林男也因而被歸類為「憨面大仔」的徒孫輩，李照雄過世後。D姓角頭成為當地一方之霸，昔日是小弟的林男因而出頭天，靠著「博弈事業」和詐騙集團迅速累積財富，終於成為別人口中的「老大」。

▲李照雄綽號「憨面」，有黑道仲裁者之稱，是台中「喊水會結凍」的狠腳色，連顏清標也要讓他三分。（圖／翻攝畫面）

林男先是在中部和桃園開麻將場，一晚的輸贏就能高達近千萬元，其後改為經營「百家樂」線上賭場，設置在國外的機房增加警方查緝難度，下注的客人來自五湖四海，成功轉型使他每月有數千萬元的收入，儼然是新一代博弈大亨。

他2015年又決定轉型，組織詐騙集團向大陸民眾行騙，將集團成員送到菲律賓集中管理，在魔鬼式訓練後正式上線，短短5個多月就得手超過2700萬元，該集團則於同年9月被刑事局破獲，以林男為首的82名成員也被逮捕。

也因林男賺錢能力太過強大，許多黑道都想「分一杯羹」，林男日前以以投資博弈公司為名要求老大們入股，再假藉開公司需要資金標會，短時間內就籌措到6億元，但上月中旬突然留下一封遺書就人間蒸發，連父母妻兒都不知道林男去向。

這起「另類吸金案」的被害人遍布全國，每位都是地方上喊得出名的大人物，還有不少是林男昔日的恩人，甚至有身家至少50億的台中知名建商一口氣就投下2億，在得知被騙後，氣得直跳腳。

知情人士透露，林男跑路原因可能有二個，一是他長年沉迷天九牌，在外早已積欠天價賭債，應是知道自己無力償還才跑路；另一個可能則是他去年因詐騙案被重判12年有期徒刑，他害怕出獄後會人事已非、風光不再，才決定捲款潛逃，到國外另創一番新天地。

但不論原因為何，林男行徑都受到萬般唾棄，知情人士透露，他詐財的對象有許多是昔日對他有恩的老大，連「大嫂」都投了幾千萬，這些長輩看在過去情面上想幫他一把，最終卻「真心換絕情」，已犯了「江湖大忌」，也讓D姓角頭決定「清理門戶」。

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