蔡英文解決陸客不來！全球來台旅客1111萬　旅館營收增10億

▲總統蔡英文。（圖／總統府）



記者陶本和／台北報導

交通部觀光局16日舉辦Tourism 2030全國觀光政策發展會議」。總統蔡英文出席致詞時表示，過去3年台灣觀光結構改變，來台單一最大的中國市場由44%降至24％，但總體觀光人數增加，期許未來10年觀光創兆元級產值。

交通部長林佳龍致詞時表示，台灣這幾年受國際政治情勢變化，觀光推展受到挑戰，不過這幾年台灣觀光發展快速，日韓、東南亞的旅客大幅度成長，儘管受到北京政府的干擾，但在蔡英文的指示下，政院部會動起來，拚觀光變成每一個部會的事情。

林佳龍說，從中央到地方合作，全民參與之下，觀光客源有多元發展，今年前10月來台觀光客達973萬人次，比同期增加超過80萬，成長逾1成，10月份日韓、歐美等非中客市場成長約16%，是歷年單月最高成長；此外，總來台旅客也達到1111萬人次，台灣已經連續五年突破千萬人。

在中國旅客緊縮，但是國際來台旅客增加之下，根據觀光局的統計顯示，今年前3季全台觀光旅館營收增加10億元。對此，蔡英文表示，這與觀光產業轉型有關，把觀光客結構做出改變，中國旅客從44%降到24%，整體旅客數並未減少反而增加。

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