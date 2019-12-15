警待巡邏車內…「厭警男」開槍爆他頭10次　慘死派出所

▲一名男子朝著巡邏車連開多槍。（圖／翻攝自臉書／Washington County Sheriff's Office）



記者丁維瑀／綜合報導

美國阿肯色州華盛頓郡警方日前公布一段驚悚的監視器畫面，只見35歲警察卡爾（Stephen Carr）本月7日坐在巡邏車上，當時一名男子來到後方，朝著卡爾連開多槍，他頭部中了10槍，當場死亡，而且事發地點就在派出所的停車場。

ABC新聞報導，阿肯色州華盛頓郡警長辦公室13日公布初步調查結果，還有一系列監視器畫面，還原費耶特維爾（Fayetteville）警察卡爾被殺害的情形。聲明指出，由於案件令人髮指，當初很猶豫是否公開畫面，但為了讓大眾知情，還是決定釋出影片，此前已告知卡爾的親屬。

本月7日，卡爾坐在派出所停車場的一輛巡邏車內，一名男子突然對他開槍，他頭部慘中10彈，當場沒了生命氣息。派出所的警察聽到聲響後則立刻出動並追逐槍手，當局認定他的姓名是菲利普斯（Landon T. Phillips），他被擊斃前一度與警方交火。

警方調查後發現，菲利普斯分別有裝著50發子彈、32發子彈的盒子，他在生前開了16槍，過程中又裝上另外的彈匣，此外，他的社群媒體還曾提到他對於反執法的團體有興趣。

▼其他警察聽到聲響後立刻開門查看狀況。（圖／翻攝自臉書／Washington County Sheriff's Office）

