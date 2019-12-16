「他在宮廟香爐小便」聽一句話拿鐵椅打死人　失控男遭判8年

▲余男因不滿自家公廟遭陳男小便褻瀆，竟出手將人打死。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／屏東報導

余姓男子因聽聞自家宮廟遭陳姓男子於香爐內小便褻瀆，氣得在酒後跑去找陳男理論，氣憤之下不僅瘋狂對陳男拳打腳踢，甚至還拿鐵製折疊椅猛毆他背部，發洩完隨即離開。致陳男在緊急送醫後因多處骨折、大量氣血胸最終不治身亡。屏東地院依傷害致死罪判余男8年有期徒刑。

余男2018年10月23日傍晚在小吃店與王姓友人喝酒時，從王男口中得知陳男在自家宮廟香爐內小便非常生氣，趁酒意未散直接前去找陳男理論，不料實情並非如此，陳男只是在宮廟的椅子上小便，但余男仍不善罷甘休，執意要去找陳男算帳。

同日晚上19點30分許，余男在找到陳男時先徒手打了他幾下便離去，但陳男因不滿無故遭打，氣得跟在余男後方叫罵，雙方再起爭執。余男當場失控拿一旁鐵製折疊椅狂毆陳男背部，致陳多處肋骨骨折斷裂、氣血胸，緊急送醫後仍宣告不治。

屏東地院審理時，余男坦承犯行並表示後悔，但法官認為他怎能僅因自我情緒失控就對他人暴力相向，甚至置他於死，考量目前余男仍未與陳男家屬和解，又兼衡他過去已有多項前科，素行不佳，最終依傷害致死罪判他8年有期徒刑。

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