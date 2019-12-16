屏警交通隊持多國外語宣導　移工騎電動自行車要戴安全帽

▲屏東縣警局交通隊製作多國外語，向外籍移工宣導騎乘電動自行車要戴安全帽 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

騎乘電動自行車便利性高不需要駕照，也不用懸掛車牌就能輕鬆上路，近年來已漸漸成為外籍移工們最夯的代步工具，但是往往因不熟悉台灣交通法規，致違規行為層出不窮，「撞況」頻傳也造成民怨。屏東警方特別印製外語文宣關懷外籍移工交通安全，期能降低移工們車禍肇事率。

自2019年10月1日起「道路交通管理條例」修正施行，騎乘電動自行車也要戴安全帽，騎乘電動自行車未戴安全帽將比照機車一樣被開紅單；有鑑於屏東加工區外籍移工甚多，屏東縣警局交通隊製作英文、印尼及越南等多國語言宣導標語，至廠區周遭關懷移工上下班交通安全及新法上路宣導，以維護電動自行車駕駛人及其他用路人的安全。

屏東縣警察局長葉明潭表示，電動自行車相關新制10月份上路後，違規未戴安全帽仍然不少，其中又以外籍移工居多，由於語言隔閡，導致移工們對台灣交通法令認知薄弱，更是事故的高危險群；再次提醒駕駛人，享受綠能環保同時務必遵守交通規則，特別是駕駛電動自行車者應戴妥安全帽方可上路， 一旦發生交通事故，也可減輕頭部傷害。

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