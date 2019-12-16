　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

屏警交通隊持多國外語宣導　移工騎電動自行車要戴安全帽

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲屏東縣警局交通隊製作多國外語，向外籍移工宣導騎乘電動自行車要戴安全帽 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣警局交通隊製作多國外語，向外籍移工宣導騎乘電動自行車要戴安全帽 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

騎乘電動自行車便利性高不需要駕照，也不用懸掛車牌就能輕鬆上路，近年來已漸漸成為外籍移工們最夯的代步工具，但是往往因不熟悉台灣交通法規，致違規行為層出不窮，「撞況」頻傳也造成民怨。屏東警方特別印製外語文宣關懷外籍移工交通安全，期能降低移工們車禍肇事率。

自2019年10月1日起「道路交通管理條例」修正施行，騎乘電動自行車也要戴安全帽，騎乘電動自行車未戴安全帽將比照機車一樣被開紅單；有鑑於屏東加工區外籍移工甚多，屏東縣警局交通隊製作英文、印尼及越南等多國語言宣導標語，至廠區周遭關懷移工上下班交通安全及新法上路宣導，以維護電動自行車駕駛人及其他用路人的安全。

屏東縣警察局長葉明潭表示，電動自行車相關新制10月份上路後，違規未戴安全帽仍然不少，其中又以外籍移工居多，由於語言隔閡，導致移工們對台灣交通法令認知薄弱，更是事故的高危險群；再次提醒駕駛人，享受綠能環保同時務必遵守交通規則，特別是駕駛電動自行車者應戴妥安全帽方可上路，　一旦發生交通事故，也可減輕頭部傷害。

►「周末超殺快閃店」了！是人稱「冰冰霜」的澳洲Blackmores維他命E霜！！秋冬必備、搽臉搽手搽身體都可以，非囤不可啊～～

ET快訊
影／甜美女警處理行車糾紛　遭屁孩猛灌拳…大眼慘變「黑輪」
謝和弦掃光「喬神雪茄」　派出所內忘情獻唱台語新歌
快過年了…宏達電驚傳裁員！總公司回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

雲林縣府首創「愛心年菜整合平台」　讓弱勢者不孤單

雲林人之夜21日登場　張麗善：讓大家對雲林有更不一樣的想像

屏警交通隊持多國外語宣導　移工騎電動自行車要戴安全帽

2019年汽機車燃料費催繳倒數計時　未繳納車主將移送強制執行

馬德里COP25氣候峰會　林淵淙再次受邀為台灣發聲

新北新式門牌復工　16日起平溪「天燈意象」開始貼掛

桃園翁帕金森氏症發作癱倒路邊　派出所就在附近！2警及時救援

花蓮好聲音！徐榛蔚開唱鄉長伴舞　一曲採《採紅菱》安可聲不斷

幸福巴士走偏鄉！公路總局補助台東運輸路網　年底前達23路線

新北文化志工感恩大會600人齊聚　用熱情灌溉文化種子

在你後面！外送到目的地卻看無人影　客人「吊掛延長線」取餐他笑：太有才

癌末總舖師重拾鍋鏟做7菜1湯 「醫院辦桌」圓夢隔天安詳辭世

陳建州范瑋琪哀戚離開高以翔告別式 曲艾玲淚崩：他永遠活在我們心中

Selina愛上肚皮舞羞問：很丟臉嗎　阿中傳新戀情「我有幹譙他」

糗了...韓國瑜彰化造勢授旗 「凍蒜」喊完硬生生斷2截噴飛

放心高飛　高以翔永遠在我們心中

P.O生氣了！《德魯納》OST旻浩沒聽過？　「You’re my destiny～」狂答錯...圭賢驚呆！

「鵝子」跟爸逛超市屁屁狂搖　遇粉絲親切回應：初次見面！

高以翔告別式影片曝光！　2分鐘每個笑容都溫柔燦爛

揪爸媽玩心臟病！瘋狂抓對方作弊 他伸小拇指壓牌...被老爸拳頭重擊

雲林縣府首創「愛心年菜整合平台」　讓弱勢者不孤單

雲林人之夜21日登場　張麗善：讓大家對雲林有更不一樣的想像

屏警交通隊持多國外語宣導　移工騎電動自行車要戴安全帽

2019年汽機車燃料費催繳倒數計時　未繳納車主將移送強制執行

馬德里COP25氣候峰會　林淵淙再次受邀為台灣發聲

新北新式門牌復工　16日起平溪「天燈意象」開始貼掛

桃園翁帕金森氏症發作癱倒路邊　派出所就在附近！2警及時救援

花蓮好聲音！徐榛蔚開唱鄉長伴舞　一曲採《採紅菱》安可聲不斷

幸福巴士走偏鄉！公路總局補助台東運輸路網　年底前達23路線

新北文化志工感恩大會600人齊聚　用熱情灌溉文化種子

總統府有喜！黃重諺當爸爸　前主播妻笑稱女兒叫「連任」

文曄質疑大聯大收購卻未公開大陸法律意見「一定有鬼」

KTV初見面...澎湖男見短裙妹回家喊：我陪睡！她遭騙進飯店「壓床硬來」爆哭

貿易戰影響...東南亞出現「破紀錄」大型開發案　恐讓房市泡沫化

中職／味全龍「接棒未來」 　劉基鴻、徐若熙指導小球員

林昀儒崛起率領中華隊　東京奧運有望爭相隔20年桌球獎牌

剛產下第二胎…34歲幼稚園園長「醫院16F跳下」慘死！生前PO文揭黑暗內幕

買法拍屋撿便宜　中南部僅1字頭最便宜！台中得標價倒減近1成

3天創400萬觀看！鍾明軒與蔡英文拍片　中、港網友：有這樣的總統很幸福

曬到融化！5kg橘貓「波浪Z型」流出　臘腸驚嚇回頭：別再過來了

地方熱門新聞

蔡英文彰化參拜　遭前國道收費員突襲

桃園、金門地檢署合作　籲鄉親檢舉賄選

無痕山林樂活趣　桃園虎頭山舉行

拍賣員種產銷履歷辣椒　吃更有保障

基隆東岸廣場獲台灣建築獎首獎

家樂福秀泰攜手　北港經濟新巔峰

漁民搶賺鰻魚財落水　海巡即刻救援

新北新式門牌復工　平溪開始貼掛

淡水紅樹林木棧步道12/14重新開放

帕金森氏症發作癱倒路邊　2警及時救援

迎2020台灣燈會千人薩克斯風熱身

新北文化志工感恩大會600人齊聚

降低車速利器　桃園啟用「實體減速台」

汽機車燃料費催繳倒數計時　未繳納車主強制執行

更多熱門

相關新聞

警待巡邏車　遭開槍射頭10次慘死

警待巡邏車　遭開槍射頭10次慘死

美國阿肯色州華盛頓郡警方日前公布一段驚悚的監視器畫面，只見35歲警察卡爾（Stephen Carr）本月7日坐在巡邏車上，當時一名男子來到後方，朝著卡爾連開多槍，他頭部中了10槍，當場死亡，而且事發地點就在派出所的停車場。

屏東暗夜工廠火警　鐵皮屋驚見女焦屍

屏東暗夜工廠火警　鐵皮屋驚見女焦屍

李明政種植蓮霧　汁多味美香甜

李明政種植蓮霧　汁多味美香甜

高雄警休假爬山猝死　49歲巡佐倒臥柴山盤榕

高雄警休假爬山猝死　49歲巡佐倒臥柴山盤榕

行車糾紛西瓜刀PK安全帽　友助陣秒被警摔翻地

行車糾紛西瓜刀PK安全帽　友助陣秒被警摔翻地

關鍵字：

電動自行車移工安全帽屏東警察葉明潭

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

連老婆都拋棄！律師預言謝和弦下場

一大半空桌！店員卻「已訂滿」惹怒他

可不可第二！學生最愛飲料店出爐

狗狗出門迎接外送員　他愣30秒噴淚

陳勢安6萬Rimowa行李箱被摔「凹成V字」崩潰！

高以翔金寶山「安厝儀式」圓滿結束

波特王合體蔡英文遭解約！背後金主曝光

淡水男大生煞車線斷了噴油　牽去機車行老闆驚曝內幕

警待巡邏車　遭開槍射頭10次慘死

旅行社護照沒送來機場！她被勸回家等聯絡

快訊／拍片合體蔡英文！波特王慘遭解約

謝和弦反擊嗆Keanna：五音不全的花瓶

新人瘋狂離職！網一看待遇秒懂

女友沒說愛　泰男直播舉槍射爆頭

掉3顆粉肉球！她上完廁所洗洗塞回　後果超驚悚

更多

最夯影音

更多
在你後面！外送到目的地卻看無人影　客人「吊掛延長線」取餐他笑：太有才

在你後面！外送到目的地卻看無人影　客人「吊掛延長線」取餐他笑：太有才
癌末總舖師重拾鍋鏟做7菜1湯 「醫院辦桌」圓夢隔天安詳辭世

癌末總舖師重拾鍋鏟做7菜1湯 「醫院辦桌」圓夢隔天安詳辭世

陳建州范瑋琪哀戚離開高以翔告別式 曲艾玲淚崩：他永遠活在我們心中

陳建州范瑋琪哀戚離開高以翔告別式 曲艾玲淚崩：他永遠活在我們心中

Selina愛上肚皮舞羞問：很丟臉嗎　阿中傳新戀情「我有幹譙他」

Selina愛上肚皮舞羞問：很丟臉嗎　阿中傳新戀情「我有幹譙他」

糗了...韓國瑜彰化造勢授旗 「凍蒜」喊完硬生生斷2截噴飛

糗了...韓國瑜彰化造勢授旗 「凍蒜」喊完硬生生斷2截噴飛

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面