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寄草莓孝敬台南媽！她接黑貓電話「秒從床上彈起」　哭暈：檢查很多遍耶

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▲採草莓示意圖。（圖／記者曹悅華攝）

▲採草莓示意圖，非本文當事人。（圖／本報資料照）

記者張嘉晏／綜合報導

雖然孝心滿滿，但還是要謹慎一點啦！一名台北女網友特地南下採草莓，採完還寄了一箱要給住在台南的媽媽，沒想到今早卻接到物流業者的電話，超糗結局讓她秒暈，「史上無敵蠢」。

「我要抱怨自己蠢！」一名女網友在臉書「爆怨公社」中分享自己的糗事，她表示昨（13日）特地從台北南下至苗栗採草莓，全程都很開心，活動結束後還寄了一大箱到台南孝敬媽媽。

請繼續往下閱讀...

然而今早她還在補眠時，手機卻突然響了，一接起來對方表示自己是「黑貓」，還說已經到門口了。原PO當下仍未清醒，心想明明最近沒買東西，就好奇問一下包裹裡是什麼。怎料物流員這時回答「好像是...草莓」，讓她一聽立刻從床上彈起，驚嚇表示「草莓！！我不是寄到台南了嗎！」但對方只無奈表示地址就是寫這。

原PO簽收後驚呼，「天啊！我真的會被自己笨屎！」原來她把收件和寄件的地址寫反了，大虧自己寄貨前還多次檢查地址有沒有填錯。她補充，雖然她馬上又拿去寄，但是宅配週日沒有送貨，要等到星期一才能寄。媽媽則是笑說怕爛掉就不用了，好意心領就好，卻也讓原PO家裡現在堆滿了草莓。

▲▼ 原PO苗栗採草莓寄給媽媽，結局超蠢 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲送不掉的草莓。（圖／翻攝自爆怨公社）

貼文一出，網友都笑說原PO不孤單，「我曾經全家店到店把貨寄給自己，然後等領了再重寄...」、「這個好搞笑」、「哈哈哈該不會是想留著自己吃，身體很誠實」、「真的好傻」。

還有網友表示，其實原PO可以直接拒收，讓物流退還給寄件人就好；對此她回應，雖然的確能這樣做，但就是擔心草莓在一來一往間爛掉。此外還有人建議，如果怕太多吃不完，也可以自己煮草莓醬，把保存期限拉長，到時候一樣可以寄給媽媽。

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