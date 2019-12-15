屏東2工廠暗夜起火4小時撲滅　鐵皮屋驚見一女性焦屍

▲屏東市今晨發生工廠火警，消防人員全力搶救，發現一具女焦屍 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同 ）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市廣東里15日凌晨發生火警，屏東縣消防局據報出動大批消防人員、消防車前往搶救，經4個多小時搶救，今早才將火勢撲滅，經清理火場，發現夾在兩工廠間的一間鐵皮屋發現一具女焦屍，警方已報請檢察官驗屍，釐清死因；而消防局火調小組人員已會中相關員調查起火原因。

▲▼工廠火警、破門搶救。

屏東縣消防15日02時34分接獲報案於屏東市廣興里一家電燈泡電絲工廠、旁邊一間鐵皮屋及緊臨的一家鑰匙工廠同時出現火警，立即出動屏東、九如、屏二、長治、里港、萬丹、麟洛分隊，共計16車36人前往搶救。

▲▼搶救、機具殘火處理。

消防人員趕到，發現現場已全面燃燒立即佈線搶救，由副大隊長吳鳴迪擔任指揮官指揮搶救作業，並於3時10分回報於鑰匙工廠後方工寮發現一女性焦屍，疑因逃生不及罹難；整起火勢於7時15分完全撲滅，並配合重機具殘火處理後，由火調小組調查起火原因。

▲破門滅火。

附近鄰居表示，死者是吳姓女子，單獨住在兩家工廠中間的鐵皮屋，約40歲。警方已報請檢察官驗屍，了解死因，追究相關責任。

►「周末超殺快閃店」了！是人稱「冰冰霜」的澳洲Blackmores維他命E霜！！秋冬必備、搽臉搽手搽身體都可以，非囤不可啊～～