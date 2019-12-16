　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

倒1萬噸食品汙泥進農地！卜蜂經理涉案…聯手清運業者「關GPS」棄置

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼非法傾倒食品加工污泥案溯。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化縣芳苑鄉、埤頭鄉、溪洲鄉與台南市柳營區等11處農地長期被棄置食品加工汙泥，數量總計10955.46公噸。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮、徐愷昕／彰化報導

彰化縣芳苑鄉、埤頭鄉、溪洲鄉與台南市柳營區等11處農地長期被棄置食品加工汙泥。環保署6月獲報後聯合檢警展開蒐證行動，經查得知，卜蜂肉品加工廠會與再利用業者、清運公司串通，以開立不實清運單及關閉GPS等方式規避環保機關抽查，幾個月下來前後非法傾倒食品加工汙泥總計10955.46公噸。

▲▼非法傾倒食品加工污泥案溯。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲再利用業者利用其身分在收取汙泥後未如實清理，反而交由清運公司隨意棄置。（圖／記者唐詠絮翻攝）

檢察官調查，南投卜蜂肉品加工廠固定會將產出的食品加工汙泥交給福茂有機肥料業者進行處理再利用，但因卜蜂肉品汙泥產出量過大，致福茂有機肥料無法負荷，卜蜂公司經理等人竟與再利用業者、環保仲介、清運業者聯手，以不實清運三聯單及關閉GPS等方式，規避環保機關稽查、管制廢棄物流向。

實際運作時，福茂公司會以再利用機構的身分作為掩飾，向肉品公司收取處理費後，將汙泥透過仲介交給清運業者隨意棄置。另欣農好肥料及方圓生化科技2間公司也是利用相同手法，表面收取汙泥要再利用，實際上未進行處置，在環保仲介牽引下直接交給清運公司隨意丟棄。據了解，這些汙泥棄置的地點包含彰化縣芳苑鄉、埤頭鄉、溪州鄉及台南市柳營區等共計11處，汙泥總計10955.46公噸，其中1處還會抽取地下水直接沖入河川，嚴重危害環境。

▲▼非法傾倒食品加工污泥案溯。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼清運業者將食品加工汙泥非法傾倒至彰化、台南等多處農田，已嚴重危害環境。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼非法傾倒食品加工污泥案溯。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化地檢署檢察官近日偵結，對蕭姓等15名相關涉案人及福茂有機肥料、欣農好肥料、方圓生化科技以涉嫌違反廢棄物清理法等罪嫌提起公訴；另洪姓等7人及卜蜂肉品、環保工程公司以涉嫌違反違反廢棄物清理法等罪，做出緩起訴處分。

彰化地檢署呼籲，民眾若查覺可疑廢棄物堆置，務必通報相關單位；同時也提醒食品業者，追求企業利潤之餘仍應善盡社會責任，合法並妥善處理廢棄物，切勿心存僥倖或與不肖業者勾結，一旦確定違反廢棄物清理法，最重將可處5年以下有期徒刑，新台幣1500萬元以下罰金。

偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

農民哭慘！農地被亂倒5500公噸食品汙泥　最重罰1500萬

誆稱投資「上海迪士尼冬瓜茶」月獲利8%　女業務詐2閨蜜3938萬

ET快訊
謝和弦懶理孕妻喊話…甜蜜再約莉婭「愛的視角」曝光！
中職／確定了！中信兄弟宣布丘昌榮擔任總教練
全台藥品稽查51家違規　屈臣氏「非藥師賣藥」遭罰6萬元
謝和弦「怪裝」現身報社大樓　送高級雪茄交朋友…下秒又進警局了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

猜不透謝和弦！　塗鴉後現身派出所獻唱新歌　再到中時大樓贈雪茄致歉

縱火奪7命曾嫌收押首日作息正常　台南看守所：無明顯情緒起伏

遭爆幫卡神拍片吸年輕票！　李惠仁「提告妨害名譽」：不能姑息

倒1萬噸食品汙泥進農地！卜蜂經理涉案…聯手清運業者「關GPS」棄置

快訊／中和下水道沼氣外洩　人孔蓋遭炸飛砸傷2工人！1骨折送醫

陪爸「划波特船」翻覆！6歲童海面漂浮28分鐘　冷靜無懼戰海神

區公所人員忙著講手機...他爆氣「為什麼刁難我」！跳進去把人拖走

桃園男喝完喜酒「消失」！跌落2米暗黑深溝　警消循哀號聲救援

為8千元嗆「你女友的X就換我...」　狂男挨批竟控誹謗慘秒被法官打臉

男收購總統連署書「想賺20元差價」！中檢首起違反選罷法起訴

在你後面！外送到目的地卻看無人影　客人「吊掛延長線」取餐他笑：太有才

癌末總舖師重拾鍋鏟做7菜1湯 「醫院辦桌」圓夢隔天安詳辭世

陳建州范瑋琪哀戚離開高以翔告別式 曲艾玲淚崩：他永遠活在我們心中

Selina愛上肚皮舞羞問：很丟臉嗎　阿中傳新戀情「我有幹譙他」

糗了...韓國瑜彰化造勢授旗 「凍蒜」喊完硬生生斷2截噴飛

放心高飛　高以翔永遠在我們心中

P.O生氣了！《德魯納》OST旻浩沒聽過？　「You’re my destiny～」狂答錯...圭賢驚呆！

高以翔告別式影片曝光！　2分鐘每個笑容都溫柔燦爛

「鵝子」跟爸逛超市屁屁狂搖　遇粉絲親切回應：初次見面！

揪爸媽玩心臟病！瘋狂抓對方作弊 他伸小拇指壓牌...被老爸拳頭重擊

猜不透謝和弦！　塗鴉後現身派出所獻唱新歌　再到中時大樓贈雪茄致歉

縱火奪7命曾嫌收押首日作息正常　台南看守所：無明顯情緒起伏

遭爆幫卡神拍片吸年輕票！　李惠仁「提告妨害名譽」：不能姑息

倒1萬噸食品汙泥進農地！卜蜂經理涉案…聯手清運業者「關GPS」棄置

快訊／中和下水道沼氣外洩　人孔蓋遭炸飛砸傷2工人！1骨折送醫

陪爸「划波特船」翻覆！6歲童海面漂浮28分鐘　冷靜無懼戰海神

區公所人員忙著講手機...他爆氣「為什麼刁難我」！跳進去把人拖走

桃園男喝完喜酒「消失」！跌落2米暗黑深溝　警消循哀號聲救援

為8千元嗆「你女友的X就換我...」　狂男挨批竟控誹謗慘秒被法官打臉

男收購總統連署書「想賺20元差價」！中檢首起違反選罷法起訴

特斯拉Model 3挑戰花俏內裝　「橘藍配色」千鳥格紋＆木飾

雲杉身體乳、野玫瑰浴鹽必買！　瑞典文青保養品牌登台

白家綺「辣鼠」低胸見客　現場男演員傻眼：不知要看哪

53歲港男涉走私手機！經港珠澳大橋赴澳門時被公安逮捕　已被通緝7年

開到清晨6點！台中新開質感火鍋　必吃鮮甜燒酒雞鍋、泡菜鍋

王浩宇提已故秦金生赴陸閱兵　秦詩雁怒轟：政治鞭屍！泯滅人性

驚傳裁員！宏達電：營運變革為確保更好的發展　股價飆漲停

臉書發薪名冊硬碟遭竊　內存有2.9萬美國員工薪轉資料

全台最美的王品牛排在台南　前身是勝利之聲電台老董43年老宅

園區禁帶犬...歐告被「寄放」超不爽！　回程白眼肉乾賠罪也不甩

社會熱門新聞

淡水男大生煞車線斷了噴油　牽去機車行老闆驚曝內幕

板橋萬人大逃亡？屁孩騎車嗆警遭包圍

平交道被撞女：聽火車聲怕　台鐵全賠

報社外牆噴「紅幹」　謝和弦21秒影片曝光

小模含淚拍32張裸照　慘遭牙刷凌辱

水泥車擦撞3機車！騎士捲入車底

台南預拌車衝撞7車釀1死5傷

住4年才知是凶宅　新竹女討賠668萬

高雄地下賭盤：蔡最多讓韓50萬票

即／燒稻草！民眾驚見火堆有人影　警消滅火他已成焦屍

即／謝和弦在報社圍牆怒噴「幹」字塗鴉遭函送

38年前遭跑船父關冰庫　他賭氣躲西班牙小島38年

塗鴉秀戰果！謝和弦臉書PO「幹」字

玉井縱火嫌家暴　痛打醫師爸10多次

更多熱門

相關新聞

魏應充報到沒入監　北檢：彰檢通知暫緩

魏應充報到沒入監　北檢：彰檢通知暫緩

頂新前董事長魏應充因越南油品案被判刑定讞，11月被檢方通知，要到台北地檢署報到入監，沒想到當天魏報到後，突然因為「程序不完備」，魏又坐上自己的車子回家，引發外界議論，北檢為此聲明表示，當時是因接受彰化地檢囑託代執行，但彰檢在執行當天突然又傳真通知暫緩執行，北檢沒有「將刑罰當兒戲」。

嗆「我不會被判死」　工人刺死老闆

嗆「我不會被判死」　工人刺死老闆

司法要被尊重　「止謗莫如自修」是唯一途徑

司法要被尊重　「止謗莫如自修」是唯一途徑

食品廠愛用「漂白水洗蔬果」恐致癌？

食品廠愛用「漂白水洗蔬果」恐致癌？

蟻后每隻3200！網路直播賣有害螞蟻挨告

蟻后每隻3200！網路直播賣有害螞蟻挨告

關鍵字：

食品廠再利用食品加工汙泥肥料公司非法傾倒彰化地檢署

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

連老婆都拋棄！律師預言謝和弦下場

一大半空桌！店員卻「已訂滿」惹怒他

陳勢安6萬Rimowa行李箱被摔「凹成V字」崩潰！

波特王合體蔡英文遭解約！背後金主曝光

高以翔金寶山「安厝儀式」圓滿結束

可不可第二！學生最愛飲料店出爐

狗狗出門迎接外送員　他愣30秒噴淚

警待巡邏車　遭開槍射頭10次慘死

淡水男大生煞車線斷了噴油　牽去機車行老闆驚曝內幕

快訊／拍片合體蔡英文！波特王慘遭解約

謝和弦反擊嗆Keanna：五音不全的花瓶

旅行社護照沒送來機場！她被勸回家等聯絡

女友沒說愛　泰男直播舉槍射爆頭

新人瘋狂離職！網一看待遇秒懂

掉3顆粉肉球！她上完廁所洗洗塞回　後果超驚悚

更多

最夯影音

更多
在你後面！外送到目的地卻看無人影　客人「吊掛延長線」取餐他笑：太有才

在你後面！外送到目的地卻看無人影　客人「吊掛延長線」取餐他笑：太有才
癌末總舖師重拾鍋鏟做7菜1湯 「醫院辦桌」圓夢隔天安詳辭世

癌末總舖師重拾鍋鏟做7菜1湯 「醫院辦桌」圓夢隔天安詳辭世

陳建州范瑋琪哀戚離開高以翔告別式 曲艾玲淚崩：他永遠活在我們心中

陳建州范瑋琪哀戚離開高以翔告別式 曲艾玲淚崩：他永遠活在我們心中

Selina愛上肚皮舞羞問：很丟臉嗎　阿中傳新戀情「我有幹譙他」

Selina愛上肚皮舞羞問：很丟臉嗎　阿中傳新戀情「我有幹譙他」

糗了...韓國瑜彰化造勢授旗 「凍蒜」喊完硬生生斷2截噴飛

糗了...韓國瑜彰化造勢授旗 「凍蒜」喊完硬生生斷2截噴飛

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面