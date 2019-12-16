倒1萬噸食品汙泥進農地！卜蜂經理涉案…聯手清運業者「關GPS」棄置

▲彰化縣芳苑鄉、埤頭鄉、溪洲鄉與台南市柳營區等11處農地長期被棄置食品加工汙泥，數量總計10955.46公噸。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮、徐愷昕／彰化報導

彰化縣芳苑鄉、埤頭鄉、溪洲鄉與台南市柳營區等11處農地長期被棄置食品加工汙泥。環保署6月獲報後聯合檢警展開蒐證行動，經查得知，卜蜂肉品加工廠會與再利用業者、清運公司串通，以開立不實清運單及關閉GPS等方式規避環保機關抽查，幾個月下來前後非法傾倒食品加工汙泥總計10955.46公噸。

▲再利用業者利用其身分在收取汙泥後未如實清理，反而交由清運公司隨意棄置。（圖／記者唐詠絮翻攝）

檢察官調查，南投卜蜂肉品加工廠固定會將產出的食品加工汙泥交給福茂有機肥料業者進行處理再利用，但因卜蜂肉品汙泥產出量過大，致福茂有機肥料無法負荷，卜蜂公司經理等人竟與再利用業者、環保仲介、清運業者聯手，以不實清運三聯單及關閉GPS等方式，規避環保機關稽查、管制廢棄物流向。

實際運作時，福茂公司會以再利用機構的身分作為掩飾，向肉品公司收取處理費後，將汙泥透過仲介交給清運業者隨意棄置。另欣農好肥料及方圓生化科技2間公司也是利用相同手法，表面收取汙泥要再利用，實際上未進行處置，在環保仲介牽引下直接交給清運公司隨意丟棄。據了解，這些汙泥棄置的地點包含彰化縣芳苑鄉、埤頭鄉、溪州鄉及台南市柳營區等共計11處，汙泥總計10955.46公噸，其中1處還會抽取地下水直接沖入河川，嚴重危害環境。

▲▼清運業者將食品加工汙泥非法傾倒至彰化、台南等多處農田，已嚴重危害環境。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化地檢署檢察官近日偵結，對蕭姓等15名相關涉案人及福茂有機肥料、欣農好肥料、方圓生化科技以涉嫌違反廢棄物清理法等罪嫌提起公訴；另洪姓等7人及卜蜂肉品、環保工程公司以涉嫌違反違反廢棄物清理法等罪，做出緩起訴處分。

彰化地檢署呼籲，民眾若查覺可疑廢棄物堆置，務必通報相關單位；同時也提醒食品業者，追求企業利潤之餘仍應善盡社會責任，合法並妥善處理廢棄物，切勿心存僥倖或與不肖業者勾結，一旦確定違反廢棄物清理法，最重將可處5年以下有期徒刑，新台幣1500萬元以下罰金。

►偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

►農民哭慘！農地被亂倒5500公噸食品汙泥 最重罰1500萬

►誆稱投資「上海迪士尼冬瓜茶」月獲利8% 女業務詐2閨蜜3938萬