打撈700具屍體！66歲嬤幫埋無名屍：若偷拿財物「早就發大財」

▲ 陳姓婦人幾十年來已經打撈上700多具屍體 。（圖／翻攝自微信公眾號）

實習記者羅明輝／綜合報導

越南河內有名66歲老婦，從多年前就開始便自願從事一份「在河邊打撈屍體」的工作，至今已經撈起超過700具的屍體，幫助許多家庭找回他們失蹤的親人。儘管有人質疑老婦之所以打撈屍體，是為奪取了死者身上的財物，還有不少人嫌棄老婦一身穢氣，不過她對此淡然回應，從未偷拿過死者身上的任何一毛錢，自己也只是在做一件有意義的事情。

綜合越南媒體報導，陳姓老婦（Tran Thi Binh）生活在紅河邊近60年，從事打撈屍體的工作來維生，她提到，雖然這樣的工作讓她遭受鄰居閒言閒語，被人視為穢氣迴避，甚至還有人質疑她撈屍體的目的是為了侵佔死者身上的金銀珠寶、錢財，不過她一點也不在意，坦言「我覺得撈屍體是自己被賦予的任務。」

▲ 陳姓老婦每日都會到河邊打撈屍體 。（圖／翻攝自微信公眾號）

陳姓老婦說明，自己6歲那年，家鄉的房子就被洪水沖走、家園被整個吞噬，導致她跟家人只能長時間居住在木船上，靠捕魚來生活。有時候，河川上會突然漂來幾具遭洪災奪走生命的屍體，這讓膽小的她相當恐懼，每每看到都會馬上怕得躲起來。

直到有一次，她幫助附近民眾一起尋找溺水的家人，最後找到時，卻發現對方早已變成一具冰冷浮腫的屍體，她看著家屬崩潰痛哭的樣子，突然覺得屍體其實並不可怕了，「我知道他們背後藏著很多家人的愛與牽掛」。

就這樣從那時開始，陳姓老婦便自願做起了打撈屍體的工作，每天受人委託幫忙尋找他們被水沖走的家人，偶爾遇到一些身分不明的無名屍，她也會馬上撈起，通知警方，並親自將這些無人認領的屍體作安葬，她也會一一記下這些無名屍的特徵，以方便未來有家屬出現認領。

▲ 婦人還會幫無名屍安葬，並會一一記下這些無名屍的特徵，以方便未來有家屬出現認領。（圖／翻攝自微信公眾號）

「如果我真的是為了是奪取死者財物才做這份工作，那麼我現在早就已經發財了，有錢蓋大房子住了。」陳姓老婦表示，自己開始打撈屍體的幾十年來，的確偶爾會在死者的身上發現金錢首飾等貴重物品，不過從未想過獨吞，即使家屬完全不知情，她也竭盡所能的將這些物品歸還。

陳姓婦人說到，自己是在做一件好的事情，能夠幫助很多失去親人的家庭，儘管現在依然居住在一間破舊簡陋的的房子裡，不過未來還是打算繼續在河邊打撈屍體，繼續做這樣有意義的事。

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