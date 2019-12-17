台韓鋼材涉「越南加工洗產地」避稅　 美終裁祭最高456％關稅

▲ 美國商務部發布最終裁決，將對進口鋼材課徵高額稅額，最高稅率達456.20%。（圖／記者馮建棨攝）

實習記者羅明輝／綜合報導

美國商務部16日發布最終裁決，裁定部分由台灣、南韓所生產的鋼材，先運送至越南簡單加工，再以抗腐蝕鋼品（CORE）及冷軋鋼（CRS）的形式出口到美國，已涉及規避反傾銷稅與平衡稅。因此，商務部要求美國海關針對相關產品課徵關稅，最高稅率達456.20%。

美國商務部在新聞稿中提到，他們日前依照鋼鐵動力公司（Steel Dynamics）、加州鋼鐵企業（California Steel Industries）、AK鋼鐵控股公司（AK Steel Corporation）、安賽樂米塔爾鋼鐵公司（ArcelorMittal USA LLC）、紐克鋼鐵（Nucor Corporation）以及美國鋼鐵公司（United States Steel Corporation）等本土企業的要求，展開一系列調查，以釐清這些原產於台灣、南韓的鋼材，在越南簡單加工後再出口美國的情況，是否涉及違反關稅規定。

經過進一步調查，商務部認定這些鋼材的確涉嫌規避美國反傾銷與反補貼關稅。對此，美國海關將根據鋼材的來源和加工製成的類型收取現金保證金，最高稅率高達456.20%，這適用於從2018年8月2日以來所有未清帳的項目。

據了解，商務部發現自從2016 年 1 月和3月分別對韓國、台灣鋼鐵製品課徵關稅開始，越南抗腐蝕鋼品和冷軋鋼近進口美國的數量扁大幅增加，在近3年間爆增了 4353% 與 922%。

▲ 經濟部說明，只要能證明進口鋼品為台灣製造，台灣被課徵的會是稅率是較低的3.66% 。（圖／翻攝自Facebook／經濟部）

我經濟部7月8日曾在臉書發文提到，「美國對幾個國家的「抗腐蝕性鋼品」，確實有課徵反傾銷稅及平衡稅，但是，稅率高456% 的是中國，南韓約49%，至於台灣則是3.66%。這次案例起源，是因為美國對越南進行調查，並不是我國鋼材透過越南洗產地。只要可以證明進口鋼品為台灣製造，被課的稅率是比較低的 3.66%。政府也已經跟業者交換意見，初步影響十分有限。」

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