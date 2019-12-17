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56歲「大齡女學霸」找不到伴　終遇小學畢業男墜愛河...甜蜜完婚

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記者錢玉紘／綜合報導

現代社會女性不一定會視結婚是為人生目標，但難免感到孤獨，印尼就有一名56歲女子，學歷超亮眼，在當地可說是少見的學霸，但一直沒有找到適合自己的好情郎，直到最近才遇到一名只有小學畢業的男子，兩人墜入愛河，決定結婚攜手終生。

印尼媒體到導，56歲的哈旺（Hj Hawang）來自蘇拉威西省肯達里（Kendari），在1980年代中學畢業後，進入師範學院就讀，在當時是非常少見的女學霸，因此也有許多追求者，但她看不上對這些「文盲」，並且持續求學，錯過了許多機緣，時間就這樣默默地過去。

隨著時間流逝，哈旺也變成「大齡女子」，一直單身未結婚，直到遇見了這位名為謝祖丁（Sirajudin）的男性，他是一名沒有小孩的鰥夫，只有小學畢業，但兩人很快就墜入愛河，並且在最近完婚。

參與兩人婚禮的攝影師Firman就把這對新人開心完婚的模樣記錄下來，將婚紗與婚禮現場照片PO在臉書上與網友分享，他寫道，「如果你還沒找到人生的伴侶，不需要難過，那表示神正在幫你準備最好的」。

這些照片也引起廣大討論，有1000多人分享，網友提到，「這場比賽只是時間比較晚而已，但還是順利完成了」、「看起來真的很幸福」。照片中，哈旺與謝祖丁笑得很甜蜜開心，也舉辦了隆重的婚禮，成為當地的話題，許多親友都前來獻上祝福。

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