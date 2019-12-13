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朋友不洗澡飄惡臭！暴躁男氣炸2度猛揍害「倒地慘死」...他喊：我有幫擦血

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家庭、暴力、打架、吵架、巴掌、耳光、虐待（圖／CFP）

▲他因友人不洗澡飄散惡臭，竟憤而出手毆打，導致對方死亡。（示意圖／視覺中國CFP，與本案無關）

記者戴若涵／台中報導

台中一名王姓男子與何姓友人2月間在友人家中飲酒，酒過三巡後，王男竟因不滿何男許久沒有盥洗，身體發出惡臭，還不聽從他的指示整理桌面，揮拳毆打對方，不久後又細故再度出手毆打何男，對方承受痛擊後倒地不起，隔日才被發現已身亡。法院審理後，判王男有期徒刑7年6月，可上訴。

判決指出，王男與何男同住於楊姓友人位於台中的住處，2月6日大年初二，2人與一票友人在住處客廳內飲酒作樂，同日晚間9至10時左右，王男因為不滿何男許久沒有洗澡，身體發出惡臭，又不依照他的指示收拾桌面，一怒之下朝何男頭部揮拳，何男當場被揍到流鼻血。

其他人見狀趕緊阻止，何男隨即起身到浴室稍微盥洗，沒想到王男因無法忍受何男身上持續飄散出來的惡臭，明知對方體型瘦弱，仍再度揮拳毆打何男的頭部、胸部等人體要害，見何男不支倒地後，還用腳踹對方的頭、胸部，導致何男顱內出血、大腦疝脫及多量失血。

何男事後雖然起身想回房休息，但才走到廚房前，就不幸因中樞神經休克、低血容性休克倒地身亡，直到隔日上午才被住處內其他人發現，報警處理。

台中地方法院勘驗各項事證後認為，王男飲酒後只因為小事就對何男心生不滿，還暴力毆打對方2次，害何男受傷進而死亡，他又因經濟問題無法賠償對方，雙方未能成立調解，依傷害致死罪判他有期徒刑7年6月。

啤酒,喝酒,乾杯（圖／免費圖庫pexels）

▲大年初二一票友人飲酒作樂，王男卻出手毆打何男。（示意圖／免費圖庫pexels）

王男上訴時表示，自己與何男認識約3年，事發前何男因故遭家人趕出門，身無分文在街上流浪，是他出於好意帶回對方關心、照顧。根據法醫的鑑定報告指出，何男本身身形瘦弱，更因長期酗酒患有重度脂肪肝，可能造成凝血功能不佳，是加重死亡的因素，雖然與毆打致何男最終死亡結果有關，但不能用於量刑。

另外，他強調，自己是徒手毆打何男，並沒有拿任何凶器，在第一次毆打何男結束後，他還主動幫何男擦血，並非故意要害死何男，原審時也多次表示懊悔，實在是因為經濟狀況不佳，才無法和對方達成和解，未來會努力工作來賠償對方，認為原審量刑過重。台中高分院日前將他的上訴駁回。全案仍可上訴。

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