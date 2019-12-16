　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

男玩水上甜甜圈遭甩飛！空中2m墜海「重擊頸椎」　當場四肢癱瘓

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者柯沛辰／綜合報導

台中40歲張姓男子今年8月到澎湖玩「水上甜甜圈」，過程中被拋飛半層樓高，落水傷到頸椎，當場四肢癱瘓，只能憋氣、吞海水待援。送醫後，張男進行6小時手術，經13天復原雖得以步行，但想起險些終身癱瘓，他仍心有餘悸。

張先生表示，他8月底帶著太太和家人到澎湖旅遊，體驗當地必玩的五合一水上活動，其中遊玩「水上甜甜圈時」，他雖雙手緊拉握環，與太太戴安全帽，但當天風浪大，汽艇拉著充氣泳圈時速又近80公里，突然一個甩尾就將他騰空拋飛半層樓高，導致墜落海面時衝擊力道過大，傷及頸椎，瞬間四肢癱瘓。

▲▼男玩水上甜甜圈遭甩飛！空中2m墜海「重擊頸椎」　當場四肢癱瘓。（圖／東森新聞）

請繼續往下閱讀...

▲▼張先生玩水上甜甜圈遭甩飛，墜海瞬間四肢癱瘓。（圖／東森新聞）

▲▼男玩水上甜甜圈遭甩飛！空中2m墜海「重擊頸椎」　當場四肢癱瘓。（圖／東森新聞）

張先生說，當下他頸椎以下無知覺，本能性地憋氣、吞海水換取救援時間，等著被人拉上來，「汽艇拖出去時速大概有80左右，整個人就拋飛出去，撞到水面，整個人四肢癱瘓，想翻身沒辦法翻身，我是稍微會游泳，但手腳都沒辦法動…」

張先生被軍機後送台中榮總後，確認是頸椎椎間盤兩節凸出，壓迫到神經，只有頭部可以轉動，因此第一時間施打大量類固醇抑制神經水腫，後經6小時手術，置換2顆人工椎間盤。

▲▼男玩水上甜甜圈遭甩飛！空中2m墜海「重擊頸椎」　當場四肢癱瘓。（圖／東森新聞）

▲▼張先生傷及頸椎，緊急進行6小時手術。（圖／東森新聞）

▲▼男玩水上甜甜圈遭甩飛！空中2m墜海「重擊頸椎」　當場四肢癱瘓。（圖／東森新聞）

起初醫師擔心會終生癱瘓，但張先生靠著意志力及復健，奇蹟似復原，在術後第13天步行出院，讓醫護人員嘖嘖稱奇。如今經4個月復健，張先生除了手指無法伸直，走路也還一跛一跛，但他認為，這次能撿回一命已經很幸運。

▼張先生經過4個月復健，至今仍未完全復原。（圖／東森新聞）

▲▼男玩水上甜甜圈遭甩飛！空中2m墜海「重擊頸椎」　當場四肢癱瘓。（圖／東森新聞）

ET快訊
麥當勞新優惠！12/30前輸入優惠碼　6塊麥克雞塊買一送一
準爆了！和12星座「吵架怎麼和好？」　這個星座惹不起
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

遠東停飛衝擊…金門縣長率隊見星宇求支援！　星宇航空正式回應了

男玩水上甜甜圈遭甩飛！空中2m墜海「重擊頸椎」　當場四肢癱瘓

侯友宜體驗三重「鴨鴨遊戲場」鐵馬躍動　鼓勵帶孩子遊玩營造親子關係

板橋435藝文特區駐村聚落開場白　共創新北藝術潮間帶

新北板橋文化路公車專用道啟用　公車、機車分流提升行車安全

宜蘭19:25規模5.0地震原因曝！　2-3天內不排除有規模3以上餘震

人神共喜做環保！台東環保寺廟評鑑出爐　天后宮榮獲特優級

快訊／北部突一震！南澳19：25規模5.0地震　網傻：好晃

快訊／19：26宜蘭規模5.0地震　大台北國家級警報

9所校園美感改造大變身！舞台+移動式全黑板牆打造「未來教室」

在你後面！外送到目的地卻看無人影　客人「吊掛延長線」取餐他笑：太有才

癌末總舖師重拾鍋鏟做7菜1湯 「醫院辦桌」圓夢隔天安詳辭世

陳建州范瑋琪哀戚離開高以翔告別式 曲艾玲淚崩：他永遠活在我們心中

Selina愛上肚皮舞羞問：很丟臉嗎　阿中傳新戀情「我有幹譙他」

放心高飛　高以翔永遠在我們心中

糗了...韓國瑜彰化造勢授旗 「凍蒜」喊完硬生生斷2截噴飛

「鵝子」跟爸逛超市屁屁狂搖　遇粉絲親切回應：初次見面！

P.O生氣了！《德魯納》OST旻浩沒聽過？　「You’re my destiny～」狂答錯...圭賢驚呆！

高以翔告別式影片曝光！　2分鐘每個笑容都溫柔燦爛

平均56歲熟齡女high跳《怪美的》 「不輸年輕人」觀光客全佩服看傻

遠東停飛衝擊…金門縣長率隊見星宇求支援！　星宇航空正式回應了

男玩水上甜甜圈遭甩飛！空中2m墜海「重擊頸椎」　當場四肢癱瘓

侯友宜體驗三重「鴨鴨遊戲場」鐵馬躍動　鼓勵帶孩子遊玩營造親子關係

板橋435藝文特區駐村聚落開場白　共創新北藝術潮間帶

新北板橋文化路公車專用道啟用　公車、機車分流提升行車安全

宜蘭19:25規模5.0地震原因曝！　2-3天內不排除有規模3以上餘震

人神共喜做環保！台東環保寺廟評鑑出爐　天后宮榮獲特優級

快訊／北部突一震！南澳19：25規模5.0地震　網傻：好晃

快訊／19：26宜蘭規模5.0地震　大台北國家級警報

9所校園美感改造大變身！舞台+移動式全黑板牆打造「未來教室」

徐若瑄和日本女星鬧不合！　10年後製作人鬆口洩真相…網氣炸：把台灣人當壞人

政府不能靠稅收…張善政喊「停砍軍公教年金」　提高基金投資報酬率

高爾宣深夜突PO「告別作」！　歌詞洩爆紅痛苦「我好累」：內在生了病

台灣解鎖荷蘭「青年度假打工簽證」　明年4月正式生效

高雄一德夜市上百攤商集結抗議！敖博勝到場聲援　大批警方舉牌警告

被爆「恩愛完甩了余函彌」　王家梁一臉無奈還原交往內幕

汪得到護目鏡當聖誕禮物　第一次戴去玩雪…牠差點沒樂瘋了

快訊／台中民宅疑瓦斯外洩　全家人一氧化碳中毒　12歲男童一度失去呼吸心跳

影／中和人孔蓋氣爆「噴飛6層樓」！2工人遭砸送醫…驚悚3秒曝光

韓媒爆「BTS準備告公司」7天後道歉了　主播改口：訴訟可能性很低

沙鹿茶館38秒狂轟26槍！短褲妹「以為放鞭炮」淡定撥髮自拍

生活熱門新聞

連老婆都拋棄！律師預言謝和弦下場

一大半空桌！店員卻「已訂滿」惹怒他

可不可第二！學生最愛飲料店出爐

旅行社護照沒送來機場！她被勸回家等聯絡

搭「豪經艙」1歲嬰哭鬧　乘客控：被空姐趕到經濟艙尾

客多給500！熊貓一聽暗示：：太感人

剩15分鐘食材全煮　他沒吃就閃人

寄草莓孝敬媽媽！台北妹接黑貓電話哭暈了

清晨急凍11°C以下　下波雨變天時間曝

拜地基主「突然有聲音」　道長問妻真相大白

即／宜蘭規模5.0地震　最大震度4級

父母空難賠償金遭親人賭光　哈佛學霸一場悲劇覺悟了

神秘人打翻飲料！公車運將深夜狂清2小時

摔斷肋骨！老闆：你不用回來了　他轉當外送員曝心聲

更多熱門

相關新聞

澎湖男見短裙妹喊：我陪睡！騙她進飯店強壓硬來

澎湖男見短裙妹喊：我陪睡！騙她進飯店強壓硬來

澎湖一名男子阿宏（化名）2月某日凌晨到一間KTV與友人歡唱，席間認識年僅16歲的小君，沒想到他竟假意要請對方幫忙安排投宿事宜，將人騙到飯店，更無視小君狂喊「不要」性侵得逞。法院審理後，將阿宏判刑5年6月。可上訴。

澎湖女自撞路樹翻覆　4人幸脫困

澎湖女自撞路樹翻覆　4人幸脫困

澎湖最大聖誕樹　每晚5:30亮燈

澎湖最大聖誕樹　每晚5:30亮燈

【遠航停飛】兩年前就提醒澎湖縣府，別再讓復興停航事態重演

【遠航停飛】兩年前就提醒澎湖縣府，別再讓復興停航事態重演

陸漁船澎湖海域沉沒！兩岸合力搜救中

陸漁船澎湖海域沉沒！兩岸合力搜救中

關鍵字：

水上甜甜圈澎湖

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

連老婆都拋棄！律師預言謝和弦下場

一大半空桌！店員卻「已訂滿」惹怒他

可不可第二！學生最愛飲料店出爐

狗狗出門迎接外送員　他愣30秒噴淚

旅行社護照沒送來機場！她被勸回家等聯絡

高以翔金寶山「安厝儀式」圓滿結束

淡水男大生煞車線斷了噴油　牽去機車行老闆驚曝內幕

新人瘋狂離職！網一看待遇秒懂

陳勢安6萬Rimowa行李箱被摔「凹成V字」崩潰！

波特王合體蔡英文遭解約！背後金主曝光

謝和弦反擊嗆Keanna：五音不全的花瓶

快訊／拍片合體蔡英文！波特王慘遭解約

警待巡邏車　遭開槍射頭10次慘死

12歲童家中房門反鎖亡！入殮時滿背瘀青

3500億富商爆性侵22歲女大生「爽2分鐘賠4000萬」！

更多

最夯影音

更多
在你後面！外送到目的地卻看無人影　客人「吊掛延長線」取餐他笑：太有才

在你後面！外送到目的地卻看無人影　客人「吊掛延長線」取餐他笑：太有才
癌末總舖師重拾鍋鏟做7菜1湯 「醫院辦桌」圓夢隔天安詳辭世

癌末總舖師重拾鍋鏟做7菜1湯 「醫院辦桌」圓夢隔天安詳辭世

陳建州范瑋琪哀戚離開高以翔告別式 曲艾玲淚崩：他永遠活在我們心中

陳建州范瑋琪哀戚離開高以翔告別式 曲艾玲淚崩：他永遠活在我們心中

Selina愛上肚皮舞羞問：很丟臉嗎　阿中傳新戀情「我有幹譙他」

Selina愛上肚皮舞羞問：很丟臉嗎　阿中傳新戀情「我有幹譙他」

放心高飛　高以翔永遠在我們心中

放心高飛　高以翔永遠在我們心中

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面