男玩水上甜甜圈遭甩飛！空中2m墜海「重擊頸椎」　當場四肢癱瘓

記者柯沛辰／綜合報導

台中40歲張姓男子今年8月到澎湖玩「水上甜甜圈」，過程中被拋飛半層樓高，落水傷到頸椎，當場四肢癱瘓，只能憋氣、吞海水待援。送醫後，張男進行6小時手術，經13天復原雖得以步行，但想起險些終身癱瘓，他仍心有餘悸。

張先生表示，他8月底帶著太太和家人到澎湖旅遊，體驗當地必玩的五合一水上活動，其中遊玩「水上甜甜圈時」，他雖雙手緊拉握環，與太太戴安全帽，但當天風浪大，汽艇拉著充氣泳圈時速又近80公里，突然一個甩尾就將他騰空拋飛半層樓高，導致墜落海面時衝擊力道過大，傷及頸椎，瞬間四肢癱瘓。

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▲▼張先生玩水上甜甜圈遭甩飛，墜海瞬間四肢癱瘓。（圖／東森新聞）

張先生說，當下他頸椎以下無知覺，本能性地憋氣、吞海水換取救援時間，等著被人拉上來，「汽艇拖出去時速大概有80左右，整個人就拋飛出去，撞到水面，整個人四肢癱瘓，想翻身沒辦法翻身，我是稍微會游泳，但手腳都沒辦法動…」

張先生被軍機後送台中榮總後，確認是頸椎椎間盤兩節凸出，壓迫到神經，只有頭部可以轉動，因此第一時間施打大量類固醇抑制神經水腫，後經6小時手術，置換2顆人工椎間盤。

▲▼張先生傷及頸椎，緊急進行6小時手術。（圖／東森新聞）

起初醫師擔心會終生癱瘓，但張先生靠著意志力及復健，奇蹟似復原，在術後第13天步行出院，讓醫護人員嘖嘖稱奇。如今經4個月復健，張先生除了手指無法伸直，走路也還一跛一跛，但他認為，這次能撿回一命已經很幸運。

▼張先生經過4個月復健，至今仍未完全復原。（圖／東森新聞）