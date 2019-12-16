蔡英文讚陳菊執政有目共睹　柯文哲：去年高雄怎麼輸成這樣？

記者楊亞璇／台北報導

民眾黨主席、台北市長柯文哲連日砲轟高雄市前市長陳菊留下的三千多億元高雄債務，總統蔡英文認為陳菊執政12年高雄進步非常多，大家有目共睹。柯文哲16日受訪時反酸，去年在高雄選舉會輸成這樣子，還是要誠實面對問題，「我不喜歡民進黨這種當駝鳥戰術」，如果是這樣子的話，高雄為什麼會輸成這樣子。

柯文哲指出，他自己一直呼籲，請陳菊當事人自己出來說清楚講明白，到底高雄的債務是多少，這些債務怎麼累積的，高雄市政府要付多少利息，債務在當時的時候，不管是它的自償性，還債計畫怎麼寫的，還有最重要一點，這些債務對目前高雄行政、施政造成什麼影響。

▲柯文哲出席南港生技產業聚落開發計畫BOT案開工典禮。（圖／記者張榮恩攝）

柯文哲直言，統計數字看起來，目前台灣所有縣市裡面，平均負債最高的就是高雄市，「你也不要說這是選舉語言，我們就請你很清楚出來說明，就當事人出來說明就好了啦」。

不過，綠營批評「有種邪惡叫做超越藍綠」。柯文哲回擊，不要選舉語言，就陳菊出來說清楚講明白，那些債務怎麼形成，用到哪裡去，利息是多少，還債計劃，自償性是怎麼寫的，這些債務對高雄市政的執行有什麼影響？

柯文哲也遭批，是在幫韓國瑜說話，簡直是「柯韓一家親」。柯文哲則說，「不要這樣子講，我的態度是這樣子，我也沒有偏向哪一邊，就是看到什麼說什麼」。

行政院長蘇貞昌指出，不要扭曲五星市長。柯文哲再度強調，自己就是不要扭曲她，所以請她出來說清楚講明白，請陳菊自己出來說明。

而柯文哲被認為砲打民進黨是為了搶政黨票。對此，柯文哲說，是就是不是就是，是非對錯有一定標準。他說，幹得好，本來就沒有第三勢力空間，廢話，就是幹不好啊，每個人都有他的缺點，誠實面對。

至於平面媒體民調指出，低於三成民眾認為民進黨執政有變好跡象，明年會不會「含淚投票」現象？柯文哲說，他把標題想好了，「小英當選，台灣要贏」，翻成台語就是，「小英凍蒜，台灣誒凝（意指心情鬱結、懊惱」。

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