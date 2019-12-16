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雲端最前線／高雄跟全台道歉？民進黨競選影片藍、橘齊轟

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新聞節目中心／綜合報導

民進黨最新推出的競選影片，高雄版本提到「台灣對不起」，引發藍、橘、柯陣營砲轟，韓國瑜受訪時表示，高雄給了民進黨30年，結果全台負債第一名，到底是誰對不起高雄人？親民黨發言人于美人也怒嗆「這是何等傲慢」，連柯文哲都轟陳菊應該交代清楚高雄3千字負債怎麼來的。《雲端最前線》16日邀請新北市議員葉元之、民眾黨發言人陳思宇、台北市議員許淑華、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲蔡英文出席許淑華造勢音樂晚會。（圖／記者張榮恩攝）

▲蔡英文出席許淑華造勢音樂晚會。（圖／記者張榮恩攝）

2020大選除了總統，影響不分區立委席次的政黨支持度討論熱度也很高，目前第三勢力中民眾黨有優勢，柯文哲受訪時強調，相信每個人追求自己的最大利益，合起來就是國家的最大利益，「競爭當中也有合作」，至於柯宋是否生變，他也表示彼此是競合關係，用醫學來做比喻，有時候不治療是最好的治療，不要看到縫一定要去補或幹什麼，有時候越補越大洞。

選戰倒數不到一個月，民眾黨積極搶攻政黨票，民眾黨主席、台北市長柯文哲15日到瑞億市場陪同黨籍立委候選人吳達偉掃街。對於2020政黨辯論會登場，民眾黨不分區立委被提名人張其祿、賴香伶是否有戰略？柯文哲受訪時強調，「其實我們不分區上去都很能打，不用我特別交代」。而在立委選戰部分，第三勢力之間的角力激烈程度不輸藍綠兩大黨，名列親民黨不分區立委名單的「郭家軍」劉宥彤便在專訪時，再度喊話「要配票」，讓第三勢力極大化。登上《雲端最前線》一同揭秘。

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周一至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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