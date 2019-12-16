為8千元嗆「你女友的X就換我...」　狂男挨批竟控誹謗慘秒被法官打臉

▲陳男控對方臉書發文誹謗遭打臉。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／台北報導

陳姓男子替弟弟討8000元債務，卻發現沈姓男子在臉書PO文「陳男講話骯髒下流」、「在教會內騙財騙色」等，直接怒告對方加重誹謗罪。一審法官以沈男為教友們的公共利益PO文認定無罪，檢方上訴，二審根據調查資料及沈男的2名教友證詞，認為陳男的確在行為、說詞上皆有不適之處，並非虛構內容，因此維持一審結果定讞。

判決書指出，陳男當時是幫弟弟向沈男女友討回8000元，不料，看到沈男發文抹黑讓他十分不滿。沈男於臉書貼文中提及許多陳男的文字，包括「此人有欺騙教會姊妹騙財騙色的紀錄」、「阻礙慕道女性，已經被教會趕出」、「出言也是非常骯髒下流」，此外留言處還貼出與他人的LINE對話紀錄截圖，更寫著「為了錢他什麼都會做，喜歡搭訕年輕女子」，陳男認為這些貼文誹謗他而提告。

沈男提到，自己起初因為陳男幫忙協調債務時，曾以LINE傳送帶有濃濃恐嚇味的字句，像是「我們也知道你老家和住的地方，我直接找你比較快」、「明天中午沒到，你女朋友的雞拔就換我插，知道嗎」等對話，讓他備受威脅，此外透過陳男的2名教友得知陳男在教會裡也曾有過不適行為，雖無騙財騙色但陳男已遭教會趕出，因此他只是希望經由臉書貼文提醒教會信眾要小心。

經高院審理，法官就教友說詞以及2人對話，認定陳男的確說出語帶威脅的不當言詞，且為沈男的親身經歷並非隨意捏造，因此駁回檢方請求，最終維持一審結果，沈男無罪定讞。



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