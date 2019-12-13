女網友傳裸照…他威脅上床手指、跳蛋通通來　渣男要再一砲：雲端還有備份

▲女子透過交友軟體認識異性，卻遭對方性侵得逞。（示意圖／記者陳羿妏攝）

記者陳羿妏／新北報導

小晴（化名）透過交友軟體認識22歲劉姓男子，兩人聊天過程中，答應對方傳送自己的裸照，孰料，卻遭到威脅，劉男表示若不跟他上床便揚言要散佈裸照，逼迫小晴不得不答應，但是她卻被劉男連續以不同方式性侵。新北地院審理後，劉男與小晴有達成和解並願意支付賠償金，最後被依強制猥褻罪等罪判2年3個月，其中5個月得易科罰金，緩刑4年，須接受6小時法治教育課程。全案可上訴。

判決書指出，小晴是2018年1月12日於交友軟體上認識劉男，聊天過程裡答應傳裸照給對方，不料卻被恐嚇若不配合上床，裸照將會被散布到網路上，小晴內心恐懼之下答應劉男的邀約，一週後前往旅館碰面。兩人見面後，劉男不顧小晴的意願，先是以手指插入下體，再來還塞了跳蛋，最後便是以自己的生殖器放入小晴下體，以脅迫的方式強制性交得逞。

同月的26日，劉男變本加厲，不但毫無悔意甚至傳訊息：「雲端還有備份在也哈哈」、「不如再約一次？」、「12點前沒回我就直接分享出去了」以諸如此類的字句，再次威脅對方與他發生關係。小晴因不願再配合劉男的行為，於是向警方報案，透過檢方起訴劉男。

新北地院審理後，劉男坦承犯罪並與小晴達成和解，表示願意賠償，最後被依照強制性交罪、恐嚇危害安全罪判2年3個月有期徒刑，其中5個月得易科罰金15萬元，緩刑4年，緩刑期間付保護管束，並接受6小時法治教育課程。全案可上訴。

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