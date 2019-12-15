女客遭按摩師脫褲舔下體　性侵告不成的理由是「可能口水太多」

▲女子於按摩時熟睡遭按摩師傅趁機脫褲舔下體。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／台北報導

小睛（化名）到按摩店按摩，放鬆熟睡時遭越南籍梁姓師傅趁機脫褲舔下體，驚醒後還差點被性侵，嚇得她連忙脫逃，向警方報案。一審依強制性交未遂罪判1年8個月，檢方再上訴，經高院審理，法官認為小晴下體的確有被驗出梁男唾液，但研判是舔的過程流下太多口水，且私處可能遭驗傷器具從外部進入時帶進口水，而驗傷結果更無驗出精液，且雙方達成和解，法官斟酌量刑，判梁男1年7個月。全案仍可上訴。

根據判決書指出，事件發生於台北市某家按摩店內，當時小晴是與梁男共處一室，按摩過程中放鬆入睡後，孰料，遭對方脫褲以舌頭舔肛門及私密處周圍，驚醒後試圖要掙脫，梁男竟還想將她壓住以生殖器插入下體，嚇得她連忙逃離現場，趕緊報警，赴醫院驗傷，結果的確顯示有梁男唾液，但無驗出精液。

梁男於偵訊時否認犯行，他還辯稱「對方在按摩過程中驚醒，脫掉內褲大哭，再自己穿上褲子跑掉」，企圖影射是小晴自己捏造整起事件。一審只依強制性交未遂罪予以判刑，但檢方不服再上訴，更根據出庭做證醫師的說法指出，若當時梁男只有舔局部，那口水應只殘留於局部，再加上「女性陰道只會排出外來液體而不會倒流」的說法，認為法官一審時忽略醫師的採證專業性，故請求改依強制性交既遂罪判刑。

高等法院審理認為，沒有足夠證據證明時，對被告應採有利的推定，且被害女子有提及當時沒有東西插入下體，因此認定一審判決依據無誤。梁男雖有與小晴達成民事上的和解，但仍未獲得對方諒解，經高院斟酌量刑，依強制性交未遂罪判有期徒刑1年7個月。全案仍可上訴。



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