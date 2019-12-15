臉書貼文露餡！前妻偷吃台男甜稱「老公」還產1女...港男跨海怒告

▲港籍男子跨海打官司，因配偶權遭侵害，向前妻與外遇對象要求賠償。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／高雄報導

香港籍黃姓男子與馬來西亞籍妻子於2017年離婚，孰料，隔年5月前妻竟生下台籍涂姓男子的女兒，他氣得直接提告求償60萬元。一審法官認定前妻是離婚後才受孕，但女子其實在離婚前已與涂男交往，甚至對外公開情侶關係，侵害黃男配偶權，判2人要賠20萬元，上訴後經高雄高分院審理，斟酌財力狀況之下改判12萬元定讞。

判決書指出，擔任香港某企業經理的黃男與妻子是在2017年8月確定離婚，他主張妻子在離婚前與涂姓司機已經對外公開，互稱老公、老婆，出遊拍照打卡，更在離婚後的隔年5月產下一女，認為配偶權備受侵害直接提告要求賠償60萬元。

女子與涂男辯稱，2人是離婚後才開始有親密關係，且黃男早在2015年開始便與妻子簽署分居文件，還以分居達2年為由提交離婚聲請，認為黃男根本早已無意繼續維持婚姻關係。



一審法官根據醫院資料表示，女子在5月19日生產，按照懷孕週數37週4天推算，自然受孕的時間約莫9月中，此時已經與黃男離婚，但是透過2015年至2017年女子的臉書貼文發現，其與涂男有多張親密照，到處遊玩拍照打卡，更見到涂男稱還未離婚的女子為「老婆」，可見雙方過從甚密，因此認定黃男配偶權遭侵害，判賠20萬元；上訴後二審法官斟酌原告、被告雙方財力落差，改判女子與涂男12萬元定讞。



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