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女友被前夫騷擾！男氣炸幫出頭　猛拍腰間「長硬硬」：讓你待不住...下場超慘

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▲▼打架,衝突,偷情。（圖／免費圖庫 pakutaso）

▲林男不滿女友遭到前夫騷擾，跑到對方開設的服裝店恐嚇，遭判拘役30天。（示意圖／免費圖庫 pakutaso）

記者陳韻如／台中報導

林姓男子因劉姓同居女友遭到其前夫騷擾，他為替劉女出一口氣，跑到劉女前夫所經營的服裝行找對方理論，但因劉女前夫剛好不在，林男竟對著女店員拍打其腰包稱，「知道這是什麼吧」，女店員誤以為他攜帶槍枝，嚇得趕緊通知劉女前夫，林男隨後在電話中向對方恐嚇，「保證你店無法開」。案經店員報案，法官則依恐嚇危害安全罪判林男拘役30天，得易科罰金3萬元。

判決書指出，劉女因其前夫經常跑到她上班的地方騷擾，讓她苦不堪言，於是向林男抱怨。林男聽了後，相當生氣，為了要幫劉女出氣，他竟跑到劉女前夫的服裝店找人理論，而因劉女前夫剛好不在店內，撲了空的林男竟對著女店員拍打腰包恐嚇，「你知道這是什麼東西吧！」

女店員當下以為林男攜帶槍枝，嚇得趕緊撥電話通知劉女前夫，而在電話接通後，林男便開始在電話中對對方恐嚇，「你再去那裡亂看看，我保證你也在這裡待不住，店也沒辦法開。我都有辦法找到這裡就對了，你就知道我會怎麼做了。」掛完電話後，他又對著女店員稱，「看我有帶什麼東西來吼，看得懂我有帶什麼東西來吼，回來跟他說一下」，被林男這麼一鬧，女店員當場嚇壞，並立刻報警處理。

林男到案後，坦承犯行，台中地院審理後，也將他依恐嚇危害安全罪判處拘役30天，得易科罰金3萬元，全案可上訴。

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