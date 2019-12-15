正妹醉倒KTV...他扛肩上奔摩鐵！無視經血拋物線扔床使壞　完事喊：怎麼誘惑我

▲女子KTV爛醉，被扛肩上載往摩鐵性侵，事後憤而驗傷提告。（圖／達志影像）

記者陳韻如／新北報導

羅姓男子假藉要替女子小乃（化名）補過生日，邀約小乃到KTV歡唱。酒過三巡後，小乃不勝酒力醉倒包廂，這時羅男謊稱要送她回家，但卻將她載往摩鐵，隨後將她扛在肩上送進房間，並性侵得逞。案經小乃提告，羅男卻辯稱是遭到對方誘惑，且2人是合意性交，但法官發現小乃當時爛醉如泥，因此不採信其說法，將羅男依法判刑3年10個月。

判決書指出，羅男2018年1月10日以幫小乃補過生日為由，邀約她及友人到KTV歡唱，一路從晚上10點唱到凌晨2點。期間，小乃因混酒，最後不勝酒力醉倒包廂，完全不醒人事無法行走。羅男見到小乃酒醉，便起了色心，謊稱要送她回家，卻是將她載往摩鐵，隨後將她扛在肩上送進房間，並趁著她昏睡之際性侵得逞。

過程中，小乃曾經醒來，且發覺到有異物進到下體，睜眼後竟看見羅男壓在她身上，她便奮力反抗，用手將他推開，但最後仍不勝酒力，再度陷入昏睡。直到上午9點多，小乃醒來，發現自己人在摩鐵，但卻不見羅男蹤影，又因自己適逢生理期，自己衣衫不整，床上又剛好留下一灘經血，才驚覺自己遭到性侵，因此趕緊赴醫院驗傷並提告。

羅男到案後辯稱，小乃酒醉不辦法回家，因此才送她到摩鐵休息，期間小乃還抱住他，「我以為她對我有意思，所以我才跟她發生性行為」，且在過程中小乃還回親，並且擁抱他，強調2人是合意性交，矢口否認性侵。

法官審理時，勘驗2人事後的對話紀錄，發現羅男曾傳訊，「妹妹，妳這樣誘惑我怎麼行」、「對不起，妳這樣我怎麼受得了」，但另外勘驗摩鐵監視器畫面，發現小乃根本毫無意識，是被羅男扛進摩鐵，怎麼會有主動誘惑的可能，且小乃事後對他充滿著憤怒及恐懼，因此不採信羅男說法，並依強制性交罪判羅男3年10個月徒刑。全案可上訴。

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