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超大牌樂團！首場公開演出總統蔡英文現身助陣　許淑華用行動力支持流行音樂文化

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▲▼超大牌樂團！首場公開演出總統蔡英文現身助陣　許淑華用行動力支持流行音樂文化。（圖／業務提供）

▲12/15（日）晚間在Adidas101旁停車場舉辦的「逗陣勇敢」嘻哈搖滾趴，總統蔡英文現身力挺，人潮擠爆。（圖／許淑華辦公室提供）

政治中心／台北報導

台北市信義南松山選區（第七選區）立委候選人許淑華於15日晚間在Adidas101旁停車場舉辦「逗陣勇敢」嘻哈搖滾趴，活動時間還沒到就有許多人潮在外等待入場，活動一開始先由職業舞團炒熱氣氛，總統蔡英文也親臨現場，除了呼籲大家2020/1/11勇敢站出來用3張選票顧台灣，更向現場爆滿的支持者介紹由4位大咖組成的「勇敢樂團」，並化身團長兼DJ，引爆支持者內心的小宇宙，讓「#2020台灣要贏」的吶喊聲撼動信義區。

▲▼超大牌樂團！首場公開演出總統蔡英文現身助陣　許淑華用行動力支持流行音樂文化。（圖／業務提供）

▲▼逗陣勇敢演唱會。（圖／記者周宸亘攝）

「逗陣勇敢」嘻哈搖滾趴請到熱血的青年街舞團體、擅長以創作針砭時事並以台灣本土文化為題材的獨立樂團「拷秋勤」、作品經常結合西方文化的嘻哈團體「K9」、由一群愛台灣的熱血男子漢組成的「小護士樂團」，台灣最具話題性、曾登上美國《時代雜誌》、CNN、《泰唔士報》並曾與達賴喇嘛對談、拍攝MV的饒舌歌手「大支」，接二連三的精彩演出讓男女老少都HIGH到爆、不停跟著節奏點頭，主持人廖泰翔、顏若芳在台上表示，這些獨特且富生命力的創作，正是因為在擁有民主自由的台灣，才得以發光發熱。

▲▼逗陣勇敢演唱會。（圖／記者周宸亘攝）

▲民眾陸續湧進現場，齊聲高呼「2020台灣要贏」。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼逗陣勇敢演唱會。（圖／記者周宸亘攝）

▲總統蔡英文化身DJ刷盤，掀起活動高潮。（圖／記者周宸亘攝）

總統蔡英文身為勇敢樂團團長A.K.A「台灣隊長」，帶領由許淑華、林飛帆、吳怡農、呱吉組成的「勇敢樂團」上台時，引起現場民眾熱烈歡呼，她先大讚立委候選人許淑華的競選口號「為你而戰」，相當勇敢且有創意，並表示許淑華不僅有創新力更有執行力，關注年輕人在都會的居住跟工作、創業等需求，且對於婦幼議題、動物權益等都相當重視，期許每一位愛台灣的台灣人2020/1/11一起前往投票所用「3張選票顧台灣」，將許淑華這樣的勇敢新聲音送進立法院，支持者歡聲雷動、激昂不已，最後總統也化身DJ，刷盤力挺創作自由，掀起活動高潮。

▲▼超大牌樂團！首場公開演出總統蔡英文現身助陣　許淑華用行動力支持流行音樂文化。（圖／業務提供）

▲▼超大牌樂團！首場公開演出總統蔡英文現身助陣　許淑華用行動力支持流行音樂文化。（圖／業務提供）

▲立委候選人許淑華（左2）與北護熱舞社大跳性感熱舞，火辣身材超吸睛。（圖／許淑華辦公室提供）

有「最美議員」之稱的許淑華，現在也晉升為「最美立委候選人」，身為主辦單位，當然要來點特別的，她透露自己花了兩個月的時間練習，就是為了在「逗陣勇敢」嘻哈搖滾趴與北護熱舞社一起上台大跳性感熱舞，一出場就超吸睛，身材、舞步、舞台魅力皆不輸給年輕人，展現其青春活力的一面，用實際行動支持年輕的聲音與流行音樂文化。

▲▼逗陣勇敢演唱會。（圖／記者周宸亘攝）

▲勇敢樂團由呱吉（左起）、林飛帆、許淑華、吳怡農組成，壓軸演出高唱《海闊天空》撐香港也挺民主自由。（圖／記者周宸亘攝，下同）

▲▼逗陣勇敢演唱會。（圖／記者周宸亘攝）

許淑華擁有大批粉絲，除了大跳熱舞，更與人氣爆棚的另外三位大咖一起組團，團員有社運出身的民進黨副秘書長林飛帆、民進黨台北市中山北松山選區立委候選人吳怡農、現任台北市議員呱吉邱威傑，堅強陣容引爆現場再一波高潮，並齊聲演唱《海闊天空》聲援香港反送中，敬佩香港人的勇敢堅強，許多支持者頓時紅了眼眶，頻頻拭淚之外，更手比OK象徵「3張選票顧台灣」，跟著節奏揮舞。

▲▼逗陣勇敢演唱會。（圖／記者周宸亘攝）

首次公開演出的「勇敢樂團」成員在被問到自己做過「最勇敢的事」是什麼時，林飛帆率先回答「加入民進黨」，並大虧身旁的呱吉「希望你有一天也加入」，讓他哭笑不得，呱吉則說自己最勇敢的事就是站上台在這麼多人面前唱歌，吳怡農連聲附和，並爆料「剛剛台上字幕突然消失」，超驚險！許淑華則發揮「戰將」精神，說自己做過最勇敢的事情就是投入政治，與一群「認真愛台灣」的人一起打拼。

▲▼逗陣勇敢演唱會。（圖／記者周宸亘攝）

▲人群中還見到小朋友認真揮舞彩球的身影。

▲▼逗陣勇敢演唱會。（圖／記者周宸亘攝）

▲高人氣的陣容吸引許多年輕人共襄盛舉。

▲▼逗陣勇敢演唱會。（圖／記者周宸亘攝）

▲知名饒舌歌手大支演唱蔡英文競選歌曲《台灣隊長》，掀起另一波高潮。

「逗陣勇敢」嘻哈搖滾趴用輕鬆感人的表演讓民眾看見民主自由的重要性，不僅支持年輕人的創作，也提升台灣的文化力，在活動尾聲，勇敢樂團跟現場支持者大合照，台下突然傳來支持者大喊：「下架費鴻泰！」現場所有人也跟著高呼：「下架費鴻泰！」、「上架許淑華！」最後所有人比出OK手勢大喊：「3張選票顧台灣！」最新民調顯示，許淑華「青春活力、勇敢發聲」的特質，為她贏得不少年輕選票，也藉此呼籲年輕人用選票投出自己的未來，如同蔡英文的競選歌曲《台灣隊長》中歌詞「我是台灣隊長，只要是人民的事那就是我的事，如果你也在為台灣努力的話，那你也是台灣隊長」。

▲▼超大牌樂團！首場公開演出總統蔡英文現身助陣　許淑華用行動力支持流行音樂文化。（圖／業務提供）

▲「勇敢樂團」邀請現場支持者一起比出OK手勢，高呼「下架費鴻泰」、「3張選票顧台灣」。(圖／許淑華辦公室提供)

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