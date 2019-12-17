波特王解約損百萬　董智森：噁心！你在大陸賺多少？

▲波特王和蔡英文總統拍片。（圖／翻攝自波特王YouTube）

記者黃巈禾／台北報導

網紅波特王與總統蔡英文合拍影片，因使用「總統」二字遭大陸行銷公司解約，損失數百萬，但也因堅定拒絕與陸方合作，得到藍綠支持。不過，名嘴董智森狠嗆，「波特王請你站出來講，你這段時間在大陸賺多少錢？」

董智森認為，其實是波特王被大陸拒絕，被人家一腳踢開，就說說自己踢開對方，好像很帶種，其實就是「噁心」，「波特王請你站出來講，你這段時間在大陸賺多少錢？有種一開始就不要賺，現在覺得說哇！我可以再用蔡英文來借力使力，那蔡英文呢？蔡英文舔網紅已經舔到讓人家更噁心了！」

董智森批評，波特王分明在之前就已經賺大陸的錢，現在好像很帶種，「我看這些真噁心啊！我真的講，我在節目上被我數落過的人，我的調子都一樣，你有種就不要到大陸做生意嘛！不要賺大陸的那些錢嘛！對不對？」

其實波特王並非第一次捲入政治事件，今年5月擔任高雄五月觀光代言人，就被民進黨高雄市議員黃文益、簡煥宗批評「有損城市格調」、「充滿爭議」。

這回波特王與蔡英文合拍影片，並將影片PO到YouTube與臉書上，讓行銷公司papitube感到不滿，除了要求立刻解約、下架影片，還質問「台灣總統？台獨？」、「是覺得沒發在微博就沒事嗎？」

波特王拒刪影片，無奈之下同意解約，未料對方直接竄改微博密碼，將波特王擁有百萬粉絲、自行經營的帳號「整碗端走」。事件曝光後，引發熱議，蔡英文、國民黨總統候選人韓國瑜、親民黨總統候選人宋楚瑜則表態支持。

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