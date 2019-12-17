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雲端最前線／ET民調/選情膠著？北市立委藍坐5搶6綠坐2望3

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

新聞節目中心／綜合報導

選戰倒數，區域立委選情陷入膠著，根據ETtoday新聞雲民調顯示，台北市八個選區，其中港湖區現任國民黨立委李彥秀，遭挑戰者民進黨議員高嘉瑜超前1.5%，士林北投的吳思瑤則輸給國民黨議員汪志冰4.2%，不少區域選情恐翻盤。《雲端最前線》17日邀請前立法委員沈富雄、台北市議員李柏毅、資深媒體人林育卉、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲高嘉瑜聯合登記。（圖／記者張一中攝）

▲高嘉瑜聯合登記。（圖／記者張一中攝）

台北市長柯文哲近日槓上總統府秘書長陳菊，直指陳時任高雄市長欠債3千億元，陳菊回應選舉造勢抹黑對台灣進步無幫助，民進黨黨政人士指出，種種跡象顯示，「韓柯戰線」正緊鑼密鼓地結成中，要藍營支持者「總統、區域立委挺韓，不分區立委禮讓民眾黨」的默契也正在形成中。

國民黨為救低迷選情，剛接下競選總部主委的朱立倫再出招，16日公布「跨域領航戰隊」以及10縣市競選總部副總幹事，名單包括超馬選手林義傑，不分區立委林麗蟬、許毓仁、童惠珍、王育敏以及被稱為「藍營口譯哥」的黃裕鈞，希望透過跨領域專家火力支援，「專業Plus，戰力再升級」。登上《雲端最前線》一同揭秘。

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周一至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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