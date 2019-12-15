　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

佛心主管發彩券激勵　菜鳥員工「新人運爆棚」狂中6000萬…直接送進口車答謝！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲24歲的狄恩（Dean Weymes）買樂透Set For Life，意外中了360萬英鎊（約新台幣1.3億元）的頭獎。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲南韓一名男子幸運中了6千萬，大方買進口車給主管。（圖／示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

江湖上都傳「新官上任三把火、新人到職運氣滿」，應該就反映在南韓這間公司了。一名韓國網友在網路上分享，自己的朋友才剛到一間製藥公司上班，組長為了激勵大家於是買了50張彩券。而這名剛到職的員工開玩笑的表示，「如果中了頭獎就要買一台車送給組長。」沒想到開獎時，竟然幸運中了頭獎23.7億韓圜（約台幣6千萬）。

綜合韓媒報導，一名網友在論壇中發文，說自己相當幸運的朋友剛到一間製藥廠上班，該單位的組長買了50張彩券希望可以激勵士氣，而這名菜鳥朋友也就開玩笑地說「如果中了頭獎就要買台進口車給組長」。沒想到開獎時，竟發現自己真的中了頭獎，總金額高達23.7億韓圜，而他也說到做到，思考要買哪個牌子的進口車給組長，另外捐出100萬韓幣給單位的同事。

不少網友看到這則幸運女神眷顧的貼文，都直呼「組長真的賺到！」、「好主管有好報啊！」、「這名員工真的命運轉變太快」、「那都是別人的故事，自己就是拿了不會中的彩券」、「根本可以立刻離職了」、「還懂得分享真的很棒！」

ET快訊
親自背前任屍體下樓！癡情男幫「處理後事」哽咽：最後一程我送妳
斗六燒稻草！民眾驚見火堆有人影　警消急滅火...他已成焦屍
歌手謝和弦吸毒剛被捕　報社圍牆怒噴「幹」字塗鴉遭函送
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

10歲小妹遭姦殺　母認屍驗DNA「竟不是親生」崩潰調查…挖出同病房嬰兒調包案！

嫩弟被人妻拐玩脫衣撲克　「花棚大冰櫃當戰床狂搖」26年走不出陰影崩潰求死！

他夜遊自然生態區　驚見帳篷燈反射「情侶推車奇景」羞拿手機拍下愛的形狀！

她和4嫩男同住一屋　夜夜不同人爬床「求恩寵」得知懷孕…全部升格當老爸！

影／老媽贏3億樂透「買亂倫書送兒子當禮物」　親妹洗澡慘遭破門奪童貞！

他睡大街上3.5小時沒翻身　好心婦上前喚醒「竟發現成一具蜷曲凍屍」

佛心主管發彩券激勵　菜鳥員工「新人運爆棚」狂中6000萬…直接送進口車答謝！

吵架被丟包！瑞典2浮潛客困孤島　泰海軍開橡皮艇救援

醉問「妳還愛我嗎？」女友沉默　泰男秒直播…舉槍射爆太陽穴

他睡大街上3.5小時沒翻身　好心婦上前喚醒「竟發現成一具蜷曲凍屍」

料理15kg巨大怪物烏賊超療癒　肉質厚實...他一口咬下：真爽！

母子過馬路遭撞！兒秒起身扶起媽　氣噗噗「踹車」理論...網：暖男無誤

霞海城隍廟月老連小S也拜過！ 跟著廟方9步驟帶你脫單找真愛

飲料店員「連吸2口」再封膜惹議　公關急澄清：太好喝！那杯是她的

好療癒！賓士車主停紅線被拖吊　當街狂吼「刮到告你」被警打臉

新北耶誕城／高爾宣《without you》全場大合唱　吳卓源《買榜》一人hold全場

就在今晚！雙子座流星雨大爆發 肉眼就可看見...26日還有日偏食

直擊鬥魚養殖場！受困狹小髒瓶中掙扎　「遭殘忍封裝挨餓」尾巴傷就被丟等死

草莓控絕不能錯過的高雄麻辣鍋　安格斯牛+10幾種海鮮拿到手軟

辣妻穿旗袍扭56cm細腰「S曲線超狂」　郎朗驚豔「連喊三次」：Beautiful！

佛心主管發彩券激勵　菜鳥員工「新人運爆棚」狂中6000萬…直接送進口車答謝！

吵架被丟包！瑞典2浮潛客困孤島　泰海軍開橡皮艇救援

醉問「妳還愛我嗎？」女友沉默　泰男秒直播…舉槍射爆太陽穴

他睡大街上3.5小時沒翻身　好心婦上前喚醒「竟發現成一具蜷曲凍屍」

更新／菲律賓民答那峨島規模6.8地震　建築物崩塌壓住居民1死

腿開開直播「下面嫩膚」！醫生儀器上下狂磨　爆乳女星超大膽…觀眾傻了

「新垣結衣＋陳妍希」　越南美少女清新感引暴動！網：我又戀愛惹

泰國5年來最大示威　千人呼喊「獨裁下台」對抗軍政府

影／老媽贏3億樂透「買亂倫書送兒子當禮物」　親妹洗澡慘遭破門奪童貞！

奈良縱火案！焦黑男屍非住戶「脖子帶刀痕」　火源住戶20天後自首

黃心穎神隱8個月返港！　TVB高層被問「是否解約」淡回：先讓她過聖誕

愛情摩天輪開戰！港務公司駁卡韓「沒業者接洽」　高市府打臉：問洪東煒

「川伯」李四川不忍了　開砲怒問蔡英文：我們有對不起高雄嗎？

歲末關懷團圓感人暖洋洋　基隆北海四區民眾齊聚法鼓山

基隆襲臀狼！　騎樓見女子彎腰　他靠過去順勢摸屁屁

美國電子煙肺傷害持續！最年輕患者13歲、最小死亡個案17歲

仙氣更勝凱特！摩納哥王妃DIOR斗篷獲外媒盛讚：歐洲最時尚

心情不好找「鄰居狗狗」討拍　網見「5倍大臉」驚呆：太巨了吧

佛心主管發彩券激勵　菜鳥員工「新人運爆棚」狂中6000萬…直接送進口車答謝！

2019原住民族國際經濟發展論壇　打造原住民專屬的藍海市場

爽玩滑水道！衝下來「心臟停了」　23歲男當場死在遊客面前...

國際熱門新聞

抽13年菸「肺塌陷」！帥男插管後悔勸世

今年聖誕趴　「馴鹿咪咪裝」正夯

老媽贏3億樂透「買亂倫書送兒子當禮物」親姐洗澡遭性侵

加州海灘粉紅大量25cm「老二魚」

她和4嫩男同住一屋　夜夜不同人爬床「求恩寵」

英國研究每周譙髒話55次　有助工作效率

141年祖傳水果蛋糕　歷經五代被吃過兩口

即／菲律賓民答那峨島規模6.8地震

澳洲大火2千隻小狐蝠餓死　竟衝擊無尾熊

他夜遊自然生態區　驚見帳篷燈反射「情侶推車奇景」

嫩弟被人妻拐冰櫃上激戰　26年走不出陰影求死

美國會：亞美尼亞人遭屠殺　土耳其譴責

土耳其外長反嗆美：若制裁就報復

布干維爾即將建國　官員主張與台建交

更多熱門

相關新聞

萊恩進軍泡麵界！變身超萌魚板

萊恩進軍泡麵界！變身超萌魚板

KAKAO FRIENDS裡面的人氣角色Ryan和Apeach又推出新產品了！這次他們變成超Q造型魚板，出現在炒年糕即時杯裡，另外兩款泡麵—Ryan辣味拉麵、Apeach蛤蜊義大利麵中也會有造型魚板，這麼可愛你捨得吃嗎～喜歡KAKAO FRIENDS的話千萬別錯過，在韓國GS25便利商店和KAKAO FRIENDS官網都能買到。

肥貓憨臉展示大肚肚　網：態度正確

肥貓憨臉展示大肚肚　網：態度正確

韓國王牌左投梁玹種也想赴美

韓國王牌左投梁玹種也想赴美

第1111萬旅客抵台！韓國客玩台北

第1111萬旅客抵台！韓國客玩台北

美國將敲定駐韓美軍不得少於2.85萬人

美國將敲定駐韓美軍不得少於2.85萬人

關鍵字：

樂透韓國菜鳥幸運

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

狗狗出門迎接外送員　他愣30秒噴淚

謝和弦正宮16歲「當上日雜麻豆」超拼背景起底

3500億富商爆性侵22歲女大生「爽2分鐘賠4000萬」！

可不可第二！學生最愛飲料店出爐

兒失蹤3月！夫妻問完等11天哭：元帥騙我們　警打來了

清晨急凍11°C以下　下波雨變天時間曝

山豬錄影前一天退《大熱門》通告！

部落客負評3連發「難吃」！拉麵店求饒

高以翔今告別式…黑人范范列席家祭

遭謝和弦離婚⋯Keanna沈默10天首發聲：心疼你

一大半空桌！店員卻「已訂滿」惹怒他

裵珍映脫口「要去見女友」爆戀情！隊友全傻眼

高宇橋忙打點以翔告別式　「飛機造型紙紮」願弟弟高飛

打開監視器見狗睡滿茶几　全家笑噴

父母空難賠償金遭親人賭光　哈佛學霸一場悲劇覺悟了

更多

最夯影音

更多
料理15kg巨大怪物烏賊超療癒　肉質厚實...他一口咬下：真爽！

料理15kg巨大怪物烏賊超療癒　肉質厚實...他一口咬下：真爽！
母子過馬路遭撞！兒秒起身扶起媽　氣噗噗「踹車」理論...網：暖男無誤

母子過馬路遭撞！兒秒起身扶起媽　氣噗噗「踹車」理論...網：暖男無誤

霞海城隍廟月老連小S也拜過！ 跟著廟方9步驟帶你脫單找真愛

霞海城隍廟月老連小S也拜過！ 跟著廟方9步驟帶你脫單找真愛

飲料店員「連吸2口」再封膜惹議　公關急澄清：太好喝！那杯是她的

飲料店員「連吸2口」再封膜惹議　公關急澄清：太好喝！那杯是她的

好療癒！賓士車主停紅線被拖吊　當街狂吼「刮到告你」被警打臉

好療癒！賓士車主停紅線被拖吊　當街狂吼「刮到告你」被警打臉

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面