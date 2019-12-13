第1111萬名旅客抵台！韓國客「最想嚐米其林美食」　5日遊要玩遍台北

▲來台旅客破新高。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

來台觀光客再創新高！交通部觀光局指出，今年第1111萬名旅客是來自韓國的旅客鄭年朝。觀光局長周永暉表示，今天正好是1111萬，我國觀光「出頭天」，他強調近年來台旅客型態轉變，多以自由行旅客為主，觀光局期盼能拉長旅客在台停留天數，以增加觀光產值。鄭年朝說，台灣「米其林美食」是吸引她來觀光的主因，此行5日遊將造訪台北各大景點。

觀光局表示，新南向政策發揮成效，旅客來源國更多元，我國不僅連續5年突破年度千萬旅客來台，今年來台人數又再次創歷史新高。根據統計，目前東北亞、中國大陸、新南向、歐美等地區佔來台旅客人次各四分之一。

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▲來台旅客破新高。（圖／觀光局提供）

周永暉表示，團體與自由行旅客占比約是二比八，各國狀況也都不盡相同，如泰國是各半、日韓多為自由行，他表示「台灣是千萬俱樂部」，下個階段就要朝向2千萬旅客邁進，我國國人友善，也有許多在地特色，希望能加強海外宣傳，讓國際知道台灣的獨有文化，進而吸引旅客來台。

觀光局表示，近年來臺旅客前5大客源市場，包括中國大陸、港澳、日本、韓國、歐美占來臺旅客總人數超過9成，其中日本市場也在今年首次突破200萬人次；韓國市場可望維持百萬人次規模，新南向客源市場則可望突破250萬。

▲來台旅客破新高。（圖／台鐵提供）

觀光局邀請到來自韓國第1111萬名抵台的旅客，是於通訊公司工作的鄭年朝小姐(Chung Yeon Jo)，搭乘BR149班次自抵仁川抵達桃園機場。鄭年朝此行是與父母家人共四人第一次來台灣自由行停留5天4夜。

鄭年朝說，此行主要是在北部停留，也將會造訪野柳、九份、東北角及宜蘭等知名景點，並表示品嘗台灣的米其林美食是讓全家想來台灣旅遊最主要的原因，也特別預訂了米其林三星美食要在今天享用。

觀光局表示，將持續以一年一旅遊主題的方式，來行銷臺灣觀光資源，並以開拓多元市場及推廣體驗觀光為策略主軸，來營造更友善環境及致力於拓展多元的國際客源。