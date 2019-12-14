　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

10歲小妹遭姦殺　母認屍驗DNA「竟不是親生」崩潰調查…挖出同病房嬰兒調包案！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲雅娜遭到姦殺後，母親驗DNA竟發現不是親生。（圖／翻攝自47NEWS.RU）

▲雅娜遭到姦殺後，母親驗DNA竟發現不是親生。（圖／翻攝自47NEWS.RU）

記者陳亭伃／綜合報導

俄羅斯日前發生一起姦殺案，更從中挖出「抱錯嬰兒」的案外案。一名10歲的女還2011年遭到繼父的哥哥姦殺，之後女孩的母親在認屍之後進行DNA檢測，意外發現女孩竟然不是她的親生女兒，讓她完全崩潰無法接受。事後回想起10年前生產的診所病房另外的產婦，逐一調查之後，發現真正的親生女兒，早就在別人家撫養長大，甚至對方還拒絕探訪。

根據英國《鏡報》報導，遭到殺害的雅娜（Yana Alexandrova）和姐姐艾琳娜（Alina）遭到繼父的哥哥阿克切寧（Oleg Akhtiyainen）長性虐待，最後竟殺害當時年僅10歲的雅娜，並將她丟到列寧格勒區的一處森林中。直到雅娜的母親伊蓮娜（Elena Alexandrova）被通知前往認屍並驗DNA時，報告結果竟顯示伊蓮娜與雅娜並非「親生母女」。

報告結果讓伊蓮娜完全無法接受，一度認為是阿克切寧將女兒的遺體打扮成別的樣子，但警方仍確定就是雅娜。伊蓮娜回想起自己10年前生產的診所，當時是三人病房，她與另兩名剛生產完的媽媽也都處的相當好，懷疑嬰兒遭到調包對方也不知情，於是找了偵探找尋親生女兒。

最後偵探找到伊蓮娜的親生女兒，在另一個家庭被撫養長大，對方也確實不知道嬰兒遭到調包。而伊蓮娜也要求該家庭與雅娜的DNA比對，確定是該戶人家的小孩。偵探因為擔心伊蓮娜過度傷心與激動，所以並未透露這戶人家的地址，但伊蓮娜的朋友表示，「她還是記得那位女子的樣貌，但決定不去爭取什麼」。

在案件爆發時，原以為只是單純的謀殺害，但經過警方調查發現，確實與阿克切寧有密切關係，屍檢報告出來確任阿克切寧在雅娜生前有性侵，因此將他以性侵、謀殺罪起訴。

ET快訊
大學生「最愛飲料店」票選出爐！可不可排第2　網驚：名次大翻盤
快訊／恭喜！黃美珍結婚5年生了　女兒萌樣曝光
「2019網最常用密碼」榜單出爐！台灣民眾最常用這串
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國防部長：美中競爭但沒冷戰　重點是引導中國走「正確道路」

川普1天發「123條推特」刷新紀錄！環保少女躺著中槍　美媒崩潰：根本川普海嘯

英國工黨大選慘敗！美國民主黨憂心掀「極左路線」爭論

布干維爾獨立公投98%通過　巴紐總理：尊重2國、快回家打拼！

抽13年菸「肺塌陷」！帥男癱床插管照曝光　後悔發文勸世

10歲小妹遭姦殺　母認屍驗DNA「竟不是親生」崩潰調查…挖出同病房嬰兒調包案！

保守黨大勝！30年來表現最佳　強生：讓分裂開始癒合…脫歐挑戰才正開始

懷特島水域汙染「能見度趨近零」！紐西蘭預定明登島搜索　16日默哀一分鐘

企業用「幾年前虧損抵繳稅」　澳洲國稅局：710家完全沒繳

他「偷吃1塊餅乾」被踢出勒戒所！賭氣拒回院…慘坐牢6個月

陳意涵堅持「把一份泡麵分兩碗」　老公摔抽屜走人：莫名其妙

謝和弦認愛莉婭...深夜曬牽手照！　「刺青手緊握」還送新iPhone

不爽騎士占內線！狂叭嗆禁行機車 他神打臉汽車駕駛：桃園已取消

韓國瑜隨扈「特勤吳彥祖」身分曝　180cm未婚！網：無限期支持保鑣

小萌喵桌上「爽饋麻將」睡大覺 網友萌翻：輸錢也不會生氣XD

母子過馬路遭撞！兒秒起身扶起媽　氣噗噗「踹車」理論...網：暖男無誤

陶晶瑩食物中毒內幕　自爆：就是我枕邊人下的毒

搶拍超高耶誕樹、賞魔幻燈光秀 8大主題燈區玩翻高雄追光季！

佛心公司發3億尾牙獎金人人有份 最高一次拿800萬「員工感動落淚」

周華健混血兒撞臉「強尼戴普」　黃子佼認證跟爸：真的不一樣

美國防部長：美中競爭但沒冷戰　重點是引導中國走「正確道路」

川普1天發「123條推特」刷新紀錄！環保少女躺著中槍　美媒崩潰：根本川普海嘯

英國工黨大選慘敗！美國民主黨憂心掀「極左路線」爭論

布干維爾獨立公投98%通過　巴紐總理：尊重2國、快回家打拼！

抽13年菸「肺塌陷」！帥男癱床插管照曝光　後悔發文勸世

10歲小妹遭姦殺　母認屍驗DNA「竟不是親生」崩潰調查…挖出同病房嬰兒調包案！

保守黨大勝！30年來表現最佳　強生：讓分裂開始癒合…脫歐挑戰才正開始

懷特島水域汙染「能見度趨近零」！紐西蘭預定明登島搜索　16日默哀一分鐘

企業用「幾年前虧損抵繳稅」　澳洲國稅局：710家完全沒繳

他「偷吃1塊餅乾」被踢出勒戒所！賭氣拒回院…慘坐牢6個月

關曉彤一聽鹿晗被吐槽秒變臉「燦笑瞬間消失」　認愛2年罕見放閃！

「關你們甚麼事？」他縱火燒死7人毫無悔意　面對偵訊一臉不屑：我有權緘默

美國防部長：美中競爭但沒冷戰　重點是引導中國走「正確道路」

周興哲登台前爆事故！　「直接不穿」上台...全場嗨翻

羽球年終賽／王子維緊追桃田賢斗惜敗　4強止步仍創最佳成績

情侶約會打包剩菜！他一聽嚇傻發問…網點破關鍵：還好吧？

川普1天發「123條推特」刷新紀錄！環保少女躺著中槍　美媒崩潰：根本川普海嘯

中職／洪總離隊、樂天新團隊帶領　林柏佑期待不同化學效應

冬盟／川則宗則沒架子　分享獨門「不專心法則」

台南英德競總成立　蔡英文到場與寵物們親密互動！

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

國際熱門新聞

加州海灘粉紅大量25cm「老二魚」

今年聖誕趴　「馴鹿咪咪裝」正夯

慾火男女　嘟嘟車上公然啪啪啪！

抽13年菸「肺塌陷」！帥男插管後悔勸世

她和4嫩男同住一屋　夜夜不同人爬床「求恩寵」

如廁後擦手！　竟是未來婆婆的「陰道毛巾」

美對1200億中商品關稅「降到7.5％」

他夜遊自然生態區　驚見帳篷燈反射「情侶推車奇景」

美代表：美中協議明年1月初簽署

開車墜結冰河流　他大喊Siri獲救

川普彈劾條款送全院表決！白宮痛批

嫩弟被人妻拐冰櫃上激戰　26年走不出陰影求死

薯條倒餐盤　速食店員勸不要

神醫蕭宏慈治死7歲童　判刑10年

更多熱門

相關新聞

嫩弟被人妻拐冰櫃上激戰　26年走不出陰影求死

嫩弟被人妻拐冰櫃上激戰　26年走不出陰影求死

英國曼徹斯特的緹爾德斯雷（Tyldesley）1993年發生一起性侵案，當時年僅13歲的小男孩，受到33歲的女子以脫衣撲克遊戲引誘，兩人竟在花棚內的大冰櫃上發生性關係，展開私下交往，直到小男孩的同學發現，開始嘲笑他。26年過去，小男孩現今已39歲，仍未走出陰影，甚至試圖服用海洛因自殺。

巫醫謊稱除魔　手指性侵母女

巫醫謊稱除魔　手指性侵母女

汪幫妹蓋棉被！窩床「站崗」守護

汪幫妹蓋棉被！窩床「站崗」守護

他見寶寶「被關洗衣機翻攪」走近看才知自己腦補糗炸

他見寶寶「被關洗衣機翻攪」走近看才知自己腦補糗炸

劉強東性侵受害者：曾想過自殺

劉強東性侵受害者：曾想過自殺

關鍵字：

俄羅斯母女嬰兒調包性侵

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦正宮16歲「當上日雜麻豆」超拼背景起底

高材生男友疑用「PUA控制」　女大生身紋「我是狗」

32G莉亞衰被認成莉婭：我比較美而且很自愛

謝和弦狂嗆Keanna「再爆粗口」！下場卻GG

Gary老婆「正面近照」曝光！

父母空難賠償金遭親人賭光　哈佛學霸一場悲劇覺悟了

最冷已過　專家：到明年1月都不會太冷

狗狗出門迎接外送員　他愣30秒噴淚

加州海灘粉紅大量25cm「老二魚」

潤娥罕見遭噤聲　聯訪8mins尷尬結束

韓瑞希累喊想死「突遭女朋友壓地勒脖」

180cm暖男才16歲就被星探挖掘14次！

時速20！熱褲妹怒「幹嘛跟著我」下秒糗炸

3500億富商爆性侵22歲女大生「爽2分鐘賠4000萬」！

炸彈客：讓我老婆來　妻：叫他死一死

更多

最夯影音

更多
陳意涵堅持「把一份泡麵分兩碗」　老公摔抽屜走人：莫名其妙

陳意涵堅持「把一份泡麵分兩碗」　老公摔抽屜走人：莫名其妙
謝和弦認愛莉婭...深夜曬牽手照！　「刺青手緊握」還送新iPhone

謝和弦認愛莉婭...深夜曬牽手照！　「刺青手緊握」還送新iPhone

不爽騎士占內線！狂叭嗆禁行機車 他神打臉汽車駕駛：桃園已取消

不爽騎士占內線！狂叭嗆禁行機車 他神打臉汽車駕駛：桃園已取消

韓國瑜隨扈「特勤吳彥祖」身分曝　180cm未婚！網：無限期支持保鑣

韓國瑜隨扈「特勤吳彥祖」身分曝　180cm未婚！網：無限期支持保鑣

小萌喵桌上「爽饋麻將」睡大覺 網友萌翻：輸錢也不會生氣XD

小萌喵桌上「爽饋麻將」睡大覺 網友萌翻：輸錢也不會生氣XD

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面