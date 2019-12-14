10歲小妹遭姦殺　母認屍驗DNA「竟不是親生」崩潰調查…挖出同病房嬰兒調包案！

▲雅娜遭到姦殺後，母親驗DNA竟發現不是親生。（圖／翻攝自47NEWS.RU）

記者陳亭伃／綜合報導

俄羅斯日前發生一起姦殺案，更從中挖出「抱錯嬰兒」的案外案。一名10歲的女還2011年遭到繼父的哥哥姦殺，之後女孩的母親在認屍之後進行DNA檢測，意外發現女孩竟然不是她的親生女兒，讓她完全崩潰無法接受。事後回想起10年前生產的診所病房另外的產婦，逐一調查之後，發現真正的親生女兒，早就在別人家撫養長大，甚至對方還拒絕探訪。

根據英國《鏡報》報導，遭到殺害的雅娜（Yana Alexandrova）和姐姐艾琳娜（Alina）遭到繼父的哥哥阿克切寧（Oleg Akhtiyainen）長性虐待，最後竟殺害當時年僅10歲的雅娜，並將她丟到列寧格勒區的一處森林中。直到雅娜的母親伊蓮娜（Elena Alexandrova）被通知前往認屍並驗DNA時，報告結果竟顯示伊蓮娜與雅娜並非「親生母女」。

報告結果讓伊蓮娜完全無法接受，一度認為是阿克切寧將女兒的遺體打扮成別的樣子，但警方仍確定就是雅娜。伊蓮娜回想起自己10年前生產的診所，當時是三人病房，她與另兩名剛生產完的媽媽也都處的相當好，懷疑嬰兒遭到調包對方也不知情，於是找了偵探找尋親生女兒。

最後偵探找到伊蓮娜的親生女兒，在另一個家庭被撫養長大，對方也確實不知道嬰兒遭到調包。而伊蓮娜也要求該家庭與雅娜的DNA比對，確定是該戶人家的小孩。偵探因為擔心伊蓮娜過度傷心與激動，所以並未透露這戶人家的地址，但伊蓮娜的朋友表示，「她還是記得那位女子的樣貌，但決定不去爭取什麼」。

在案件爆發時，原以為只是單純的謀殺害，但經過警方調查發現，確實與阿克切寧有密切關係，屍檢報告出來確任阿克切寧在雅娜生前有性侵，因此將他以性侵、謀殺罪起訴。