用0.1的視力守護大地！吳清利近盲罹癌　做環保讓他心情變好

▲70多歲的吳清利從家裡走到台東環保站，因視力因素要花費45分鐘，但8年來幾乎天天都到環保站報到。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

「我的命是救回來的，即使眼睛罹患罕見疾病，我仍樂觀面對，因為只要能活著就是最重要的，做環保讓我很歡喜，希望大家一起來。」70多歲的吳清利從家裡走到台東環保站，因視力因素步伐慢要花費45分鐘，他8年來除非有狀況無法前往外，幾乎都到環保站報到。



「做完環保心情會變好哦」吳清利笑著說，身穿反光背心，手持導盲杖，臉上總是露出開心的笑容，如果沒有人說明，完全看不出來，他視力只有0.1，眼裡只看得到微弱的白線，在台東環保站裡，靠著觸感做著拆瓶蓋的動作，不因身體的缺陷而自暴自棄，反而用自己的故事去影響更多人。

▲慈濟基金會台東歲末祝福感恩活動吸引大批民眾前往，吳清利的分享鼓勵了很多人。



慈濟基金會台東歲末祝福7日下午、晚上以及8日上午共計3場在台東聯絡處舉辦，吸引大批民眾前往，吳清利的分享，鼓勵了很多人，他說，「甘願做歡喜受」。西元1985年時被告知罹患了罕見疾病「視覺神經萎縮症」，看遍全台名醫都無法治療，西元1991年又被告知罹患肝癌，被醫生宣告僅剩3個月的壽命。經過心態的調整和母親與妻子無微不至的照顧下，奇蹟式的活下來，從那時起，對他來說，每多活一天，都是感恩，因此對生活充滿樂觀與正向的心。





因著視覺神經不斷的萎縮下，視力逐漸減弱，尤其2006年愈來愈嚴重，吳清利說：「去外面如果有光，我只看得到點，例如看到鼻子，鼻子以外的地方都看不到。」因此提早退休，一直是慈濟會員的他，8年前在慈濟朋友的建議下，一起到環保站做環保，雖然辛苦吃力，但他卻覺得愈做愈快樂。



吳清利特別在活動上分享，以前自己是脾氣很不好的人，做慈濟後變得比較好，曾經有人跟他說「對的人要向不對的人說對不起，並要向對方說感恩。」他回去思考了一下，聯想到黑羊白羊過橋的故事，才發現退一步海闊天空，經常用這句話警惕自己，不可以再次犯對方犯過的錯，並且要時時多注意自己的脾氣與習慣，他也在其他慈濟人做環保的過程中，看到大家即使身體不適，仍發揮良能，時時鼓勵著自我。

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