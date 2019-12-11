COP25！聯合國氣候變遷大會　慈善與環保力行獲肯定

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

第25屆聯合國氣候變遷綱約國大會(COP25)12月2日起在西班牙馬德里舉行，近200個國家、2萬5千名代表出席，慈濟以觀察員身分出席為期2週的大會，除了發表面對氣候引起的疾病、災害，慈濟如何在人道援助中啟發受助者的愛心，更將容易被廢棄的塑料、紡織品、紙容器等，創造「零廢」的循環經濟，獲得各國代表認同。

根據世界氣象組織的新報告，氣候變化的跡象和社會經濟影響正在加速，除了海洋酸化、全球氧氣指數減少、泥炭地面臨生態破壞等，有350萬人因水災而影響、有2百萬人成為氣候難民，有8億人口面臨饑餓...但，有2億人口因為過度浪費而肥胖。

▼第25屆聯合國氣候變遷綱約國大會(COP25)12月2日起在西班牙舉行，慈濟以觀察員身分出席為期2週的大會。

大林慈濟醫院林名男副院長在周邊會議上，以醫療科學的角度分享台灣的慈濟醫院關心民眾的飲食習慣與疾病之間的治療，更透過不斷的研究發現：蔬食能降低三高等慢性疾病的得病率。因此，慈濟醫院從建院至今均提供蔬食，這不僅是因為宗教，而是愛護地球上每個生物。因此也讓國外醫院仿效學習，每個週一只提供蔬食。

林名男副院長表示，慈濟醫院也非常注重環境保護，除了節能減碳、在可回收的醫療物品上也盡力分類，打造綠能醫院。自己身上穿的衣服、鞋子、到背包，都是回收再利用的產品。

▼大林慈濟醫院林名男副院長以醫療科學的角度分享蔬食對人體的健康，以及慈院對環保的投入。

根據聯合國IPCC最新報告，全球暖化正在持續改變海洋、極地的生態，原本百年一見的大洪水將成為年度災難，2019年3月在非洲造成毀滅性洪水的伊代氣旋，就是南半球極端災難的見證。

大會專家指出，從石油和煤炭提取的塑料需要長達4百年到5百年，才能降低對自然與生物鏈無害的物質，海洋中的廢塑料也不斷影響海洋生物。

世界各國紛紛提出到2050年的長期能源轉型政策，大會與西班牙政府設立了科技環保站，超過40個科學組織、氣候及環保組織展示，包含用VR畫畫展示作品、吸收二氧化碳能力比樹還高的微藻製作成的物品、能再生能源的房子等。

▼慈濟在COP25大會外，也舉辦數場周邊會議、記者會。會議前，各國關注氣候變遷的代表互相交流與筆記。

慈濟蔡思一以「零垃圾循環概念」進行發表，並展示不易回收而常被丟棄的塑料、紙容器、紡織品，所研發出的環保磚塊、再生衛生紙、用廢棄紡織品製作的塑木等，創造「零廢」的循環經濟。各國代表對慈濟身體力行的行動與研發，紛紛表示認同與提出合作。

淨斯人間研發長蔡思一表示，我們沒有太多的地球資源讓人類消耗，這些產品獲得國際認證與獎項是其次，最重要的是傳達除了回收，更要少用、到不用的理念。而研發的概念來自證嚴法師30年前呼籲：環境保護不只是口號，而是拯救地球的普世價值。

▼慈濟蔡思一研發不易回收而常被丟棄的塑料、紙容器、紡織品，桌上展示左起再生衛生紙、環保磚塊、塑木、原子筆。

慈濟基金會黃恩婷拿著用回收寶特瓶製作的原子筆，場內場外分享「慈濟以環保志工為榮」，黃恩婷指出，人人需要改變的思維和對生命的態度，是能少用、甚至不用，環境才能改善。

慈濟基金會表示，慈濟將邁入環保30周年，環保志工遍布全球，16個國家在當地有環保站、回收中心。透過研發將回收的資源再次循環使用，不僅可製成救災的環保毛毯、紡織品及日常生活用品等，最重要的是減少對地球資源的使用。

▼慈濟黃恩婷拿著用回收寶特瓶製作的原子筆，在場內場外分享慈濟環保志工的投入，鼓勵大家除了回收，更要少用、不用。