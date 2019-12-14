朱立倫、侯友宜都來力挺　陳根德承諾打通「北桃交通大動脈」

▲陳根德競選總部成立，新北市長候友宜到場力挺。（圖／陳根德競選總部提供）



記者楊淑媛／桃園報導

國民黨提名的桃園市第一選區立委候選人陳根德、14日成立龜山與桃園競選總部。陳根德承諾，當選後會把停滯4年的「棕線捷運」等重大建設進度趕上來，新北市前、現任市長朱立倫、侯友宜都到場力挺，期許陳根德到中央爭取經費，打通北桃交通大動脈。

▲朱立倫強調，陳根德是認真做事的優質立委。（圖／陳根德競選總部提供）

陳根德細數他8年前立委任內成績，包括拆除龜山陸橋、廢除桃林鐵路、爭取棕線捷運規劃費、遍及各里和學校的基礎建設經費、爭取中央規劃興建國1甲線、林口交流道改善計畫的擬定等。他批評，民進黨立委鄭運鵬4年前擔任該選區立委後，這些重大建設都停滯不動了，「因為我們選出來的鄭立委根本不關心地方、不到地方服務，每天守在台北上電視節目。」

▲龍介仙謝龍介專程趕來幫陳根德助選。（圖／陳根德競選總部提供）

陳根德懇請選民全力支持，承諾進入立院後，除了會把桃園延宕4年的建設進度趕上來，還會爭取停滯中的國1甲線，經龜山延伸銜接到新北市三鶯二號橋；新闢Ａ7至新莊二省道快速道路，徹底改善龜山與新北市間的交通。

▲副議長李曉鐘致贈陳根德好彩頭，祝高票當選。（圖／陳根德競選總部提供）

前新北市長朱立倫說，他擔任桃園縣長時在龜山住了8年；縣長任內和當時的鄉長林正峰、立委陳根德，共同把龜山所有計畫道路和公園都開闢完成，同時還大力招商到桃園設廠，讓龜山變成交通便捷、北台灣進步最快的科技工業城。

現任新北市長侯友宜說，民國65年間，他在龜山區警官學校就讀，後來又在桃園縣警局擔任局長、警大校長，龜山是他的第二故鄉，請大家支持肯做事、會做事的陳根德，希望陳根德到中央爭取經費，把桃園與新北之間的交通大動脈打通。

競選總部主委林正峰、桃園市議會正、副議長邱奕勝、李曉鐘、市議員牛熙庭、林政賢、陳美梅等都到場力挺，肯定陳根德擔任多屆立委，長期擔任立法院交通委員會召集委員，又熟悉中央各項業務運作，透過其豐厚的問政經驗與跨部會連繫協商，桃園必定大發展。

專程趕來幫陳根德助選的「龍介仙」謝龍介抨擊，鄭運鵬提案挺同婚、破壞婚姻傳統，民進黨更補助卡神養網軍，請大家用選票讓民進黨下架，並拜託大家總統票投韓國瑜、區域立委投陳根德、政黨票投國民黨，讓台灣更好、人民過好日子。

►偷偷分享少女秘密！