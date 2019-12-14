「最後關頭抹黑會更多！」蔡英文喊話堅定支持：比願景比能力絕對有信心





▲蔡英文台南競總成立大會。（圖／翻攝2020小英發言人臉書）

記者蔣婕妤／台南報導

2020總統立委大選剩下不到一個月，總統蔡英文14日回到「賴神」故鄉台南辦造勢，現場被支持者擠爆。蔡英文致詞時表示，選舉到了最後關頭，對手的奧步和抹黑只會越來越多，他喊話支持者堅定支持，不論是比願景還是比執政能力，都有信心做的比國民黨更好。

蔡英文競選總部14日來到「賴神」賴清德的家鄉台南，壓軸登場。嘉賓陣容堅強，除了台南6個選區立委候選人陳靜敏、郭惠員、郭國文、陳亭妃、林宜璟、林俊憲、王定宇都將到場，另外包含台南市長黃偉哲、民進黨主席卓榮泰、總統府祕書長陳菊以及主角副總統候選人賴清德、總統蔡英文也都上台致詞，向粉絲喊話支持。

蔡英文致詞時，今天是競選總部成立大會的壓軸場，就選在台南，因為台南最支持民進黨，給民進黨最多力量，未來也需要鄉親朋友繼續加油，讓民進黨在台南的六席立委全壘打進國會。她提到，賴清德就是台南人，未來蔡政府也會繼續替南台灣建設，今天召開的「大南方大發展」記者會就是針對南部建設，未來也要在現有基礎上，替南台灣注入更多力量。

蔡英文提到，想要有好的經濟，就要有民主自由健康的社會，因為沒有民主也沒有健康，就不會有健康的經濟。大家看到香港，因為民主自由沒有保障，人民的信心開始流失，經濟也跟著遲緩。很多人擔心一國兩制的事情，「蔡英文做總統，蔡英文跟賴清德一錠給你們保障，一國兩制不可能。」

蔡英文指出，現在選舉有很多奧步，很多謠言滿天飛，很多抹黑都會在選戰的最後關頭出現，這一次，要請大家再堅定的支持蔡英文、民進黨一次，無論比願景還是比直政能力，蔡政府都有絕對的信心做的更好，「我有信心，我們的執政團隊一定會在未來四年，把台灣帶到更好的方向。」