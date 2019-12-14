川普1天發「123條推特」刷新紀錄！環保少女躺著中槍　美媒崩潰：根本川普海嘯

▲川普一天發了123條推特，刷新個人紀錄。（圖／翻攝自Donald J. Trump）



全世界都知道，美國總統川普超愛用透過推特發文，來表態對各種時事的看法，日前川普發推特的次數更是破了紀錄，一天就發了123條推特，內容包羅萬象，不僅有跟自身相關的彈劾案，就連瑞典環保少女也躺著中槍，被美國媒體形容成根本是「川普海嘯」（A Trump Tsunami）。

紐約時報記者貝克（Peter Baker）統計，川普截至在周四（12日）深夜11:30包括發文與轉載總共發了123條，直到周五的午夜過後還發了幾條推文，而且川普在發到90幾條推文的時候還聲稱「過著非常忙碌的一天」。另外根據美國新聞與輿論網站Vox統計，川普之前的推特單日發文紀錄是8日的105則。

▲ 瑞典少女雷塔・桑柏格（Greta Thunberg），在「川普海嘯」當天躺著也中槍。（圖／達志影像／美聯社）



川普當天發文的內容包括，嘲笑登上時代2019年度風雲人物的瑞典環保少女桑柏格（Greta Thunberg）要她「致力於解決情緒管理問題」；祝賀英國首相強生（Boris Johnson）所屬的保守黨在大選中壓倒性勝利。

▲美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）起草的彈劾川普條款，在「川普海嘯」那天正在激烈辯論（圖／達志影像／美聯社）



不過川普當天發文最多的還是與眾議院彈劾案有關，因為就在川普狂發推特的同時，眾議院也在進行馬拉松式的辯論，其中包括轉發朱利安尼（Rudolph Giuliani）的推特，形容整個彈劾案根本是民主黨人發起的「未遂政變」；還有將FBI定位成是「骯髒警察」。

白宮發言人迪利（Judd Deere）則對此回應表示，應該稱讚川普善用科技與美國人民直接溝通，媒體應該多關注川普的施政成就，而不是沉迷在總統發了幾則推文這種小事。

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