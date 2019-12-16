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同學吃不起營養午餐！　5歲童暖心義賣「幫123人繳清費用」

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實習記者陳妙津／綜合報導

美國加州小女孩凱特琳（Katelynn Hardee）得知幼稚園同學家裡因繳不出午餐費，很可能餓肚子後，溫馨向媽媽提議想幫忙，並親自準備自烤餅乾及熱可可義賣，最終賺到的錢全都捐給吃不起午餐的孩子們，一共幫助123個小朋友免於捱餓的煩惱。

據《福斯新聞》報導，5歲的凱特琳聽同學媽媽說自己正在努力湊午餐費時，才第一次了解有人面臨這種困境，便好奇地向媽媽詢問。她的母親卡琳娜表示，「畢竟她才5歲大，我沒有說太多，只向她說明不是所有人都像我們一樣幸運。」

聽聞此事後，凱特琳決定發起一項計畫幫助吃不起午餐的小朋友，由於過去曾有在夏天賣檸檬水的經驗，她決定開一間3小時的義賣商店，販售自烤餅乾、自煮熱可可，並將所有利潤捐贈給吃不起午餐的人。

凱特琳最後籌得資金共幫123名學生付清午餐費，讓每個人都能在午餐時段安心享用美食。卡琳娜則說，她因女兒的無私善行山受感動，「她的舉定確實帶來影響力。」學校則決定頒發獎狀表彰凱特琳的奉獻。

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