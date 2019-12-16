　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

萊特海澤坦言貿易戰「僅部分勝利」　紐時：巨大成本換小協議

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美中貿易,中美貿易。（圖／路透）

▲中美貿易戰暫時畫下休止。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

中美貿易戰在達成第一階段協議後暫告一段落，美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）表示，儘管目前的協議僅能代表部分勝利，但這樣的進展仍就非凡，估計到了2020年，美國對中出口將增長一倍。不過，部分專家認為，過去19個月以來的爭端，對美國經濟造成前所未有的影響，若是將這段時間內美國企業所付出的成本算入，那麼此協議只能算是一筆「小交易」。

萊特海澤15日接受CBS訪問時指出，「這是試圖整合兩個截然不同體系的第一步，對我們雙方都有利。」他表示，第一階段協議在世界兩大經濟體之間的智慧財產權、金融服務上所達成的進展，是極度非凡的，並預計到了2020年，美國對中出口將增長一倍。

萊特海澤也承認，這份協議僅代表部分勝利，因為還有許多現狀無法立刻改變，「任何認為可以一鼓作氣改變中國的人都是愚蠢的，但總統不是，他很聰明。」

▲▼美國貿易代表萊特海澤（左）、中國大陸國務院副總理劉鶴（中）與美國財務部長梅努欽（右）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美貿易代表萊特海澤（左）、大陸國務院副總理劉鶴（中）與美財務部長梅努欽（右）。（圖／達志影像／美聯社）

許多美國企業團體對協議感到非常樂觀，認為這有效緩解了貿易戰的緊張局勢。但美國外交關係委員會（Council on Foreign Relations）資深研究員奧爾登（Edward Alden）認為，若將這19個月貿易戰美企所付出的成本算入，現階段協議的成效就大幅縮小，「很難將協議視為總統的聰明策略，伴隨著相當高的代價，這只是一項小協議。」

川普先前曾表示，所有對中加徵的關稅都是由中國的企業支付，但根據美國海關與邊境保護局（United States Customs and Border Protection）的數據顯示，自開始加徵關稅以來，從中國進口零件和產品的美國企業，已經額外繳納近400億美元的關稅。多項經濟研究數據也指出，關稅成本的負擔落在美國企業和消費者身上的程度，比落在中國企業身上的還要多。

▲▼上海洋山深水港,中美貿易戰。（圖／路透）

▲專家指，關稅成本多由美國企業與消費者負擔。（圖／路透）

川普和他的顧問團指出，這段時間他們替美國帶來破紀錄的低失業率、強勁的股市和高漲的消費者信心，貿易戰從沒帶來負面影響。專家卻認為，如果沒有貿易戰，美國的經濟增長會更迅速，尤其貿易戰所帶來的不確定性，也抑制了商業投資。穆迪分析公司（Moody’s Analytics）經濟學家贊迪（Mark Zandi）認為，貿易戰在製造業造成的影響非常明顯。

康乃爾大學（Cornell University）教授普拉薩德（Eswar Prasad）認為，川普政府不斷大肆宣揚這紙協議帶來的短期勝利，「但這些協議帶來的效益，並不足以彌補貿易戰在各方面引起的不確信，這些不僅傷害了商業信心，也大幅抑制了投資。」

中國大陸國務委員兼外長王毅15日表示，中國一直不贊成用加徵關稅來解決經貿摩擦，因為貿易戰沒有贏家，而中美達成階段性貿易協議也是好消息，「這一協定符合國際社會的一致願望，有利於中美經貿關係逐步恢復穩定正常發展，有利於為正在下行的世界經濟注入信心，有利於為全球貿易秩序帶來穩定性。」

►第一階段貿易協議敲定　梅努欽透露「第二階段已著手進行」確信川普將連任！
►美國防部長：美中競爭但沒冷戰　重點是引導中國走「正確道路」
►中美達成首階段貿易協議…預計明年1月初簽署！王毅：對世界是利好消息

ET快訊
自由的空氣能被尊重！波特王6聲明揭「解約關鍵」
最紅YouTuber宣布2020隱退　拍片嘆：我真的累了
日本遊毀了！旅行社「護照沒送機場」…她飆淚被勸：回家等聯絡
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

巨大喇叭狂播「馬叫聲」！奇男「嫌樓上童太吵」夜夜對準天花板...鄰居崩潰

內部有3台灣人　世界銀行：非成員國仍能保有工作

17歲小哥揪朋友到家裡玩　進門「找手機充電器」爆口角…當場心臟被刺破！

20歲男打遊戲太專心…口渴誤拿清潔劑當水狂灌！　喝完「內臟在燒」慘死

萊特海澤坦言貿易戰「僅部分勝利」　紐時：巨大成本換小協議

同學吃不起營養午餐！　5歲童暖心義賣「幫123人繳清費用」

噴完除臭劑點菸！「火星+噴霧」瞬炸擋風玻璃　英男搖晃下車…見商店全毀

環保少女坐地上傳「克難通勤照」　德國地鐵：她搭頭等艙

孟加拉工廠1周竄2惡火　3層樓工廠狂燒「消防員到場先抬10屍」惹鼻酸！

美特使出訪南韓　突向北韓喊話提議會面：你們知道如何找到我

在你後面！外送到目的地卻看無人影　客人「吊掛延長線」取餐他笑：太有才

癌末總舖師重拾鍋鏟做7菜1湯 「醫院辦桌」圓夢隔天安詳辭世

陳建州范瑋琪哀戚離開高以翔告別式 曲艾玲淚崩：他永遠活在我們心中

糗了...韓國瑜彰化造勢授旗 「凍蒜」喊完硬生生斷2截噴飛

Selina愛上肚皮舞羞問：很丟臉嗎　阿中傳新戀情「我有幹譙他」

放心高飛　高以翔永遠在我們心中

高以翔告別式影片曝光！　2分鐘每個笑容都溫柔燦爛

P.O生氣了！《德魯納》OST旻浩沒聽過？　「You’re my destiny～」狂答錯...圭賢驚呆！

揪爸媽玩心臟病！瘋狂抓對方作弊 他伸小拇指壓牌...被老爸拳頭重擊

「鵝子」跟爸逛超市屁屁狂搖　遇粉絲親切回應：初次見面！

巨大喇叭狂播「馬叫聲」！奇男「嫌樓上童太吵」夜夜對準天花板...鄰居崩潰

內部有3台灣人　世界銀行：非成員國仍能保有工作

17歲小哥揪朋友到家裡玩　進門「找手機充電器」爆口角…當場心臟被刺破！

20歲男打遊戲太專心…口渴誤拿清潔劑當水狂灌！　喝完「內臟在燒」慘死

萊特海澤坦言貿易戰「僅部分勝利」　紐時：巨大成本換小協議

同學吃不起營養午餐！　5歲童暖心義賣「幫123人繳清費用」

噴完除臭劑點菸！「火星+噴霧」瞬炸擋風玻璃　英男搖晃下車…見商店全毀

環保少女坐地上傳「克難通勤照」　德國地鐵：她搭頭等艙

孟加拉工廠1周竄2惡火　3層樓工廠狂燒「消防員到場先抬10屍」惹鼻酸！

美特使出訪南韓　突向北韓喊話提議會面：你們知道如何找到我

區公所人員忙著講手機...他爆氣「為什麼刁難我」！跳進去把人拖走

淡妝也好仙！宋慧喬教你妝前「多一步」，肌膚秒開光

吉林走走／滑雪發燒友「口袋名單」NO.1　粉雪中體驗「極速衝浪」

王淺秋稱年輕人因「網路」棄韓國瑜　周玉蔻酸穿雲箭APP：韓粉沒網路喔？

聯發科5G晶片一顆上看120美元...股價帶量衝443.5元　創四年半新高

巨大喇叭狂播「馬叫聲」！奇男「嫌樓上童太吵」夜夜對準天花板...鄰居崩潰

台中招商大會登場　中市府：創750億元投資額、2萬個就業機會

電動機車創329km／h世界最速紀錄　前MotoGP車手挑戰「鹽原」衝刺

吳宗憲「高以翔是韓國人害的」韓網嗆爆　他沉痛：我們要代表作不是遺作！

屏東蘇清泉、林育先、傅建雄勇闖台南關廟　力挺洪秀柱

國際熱門新聞

警待巡邏車　遭開槍射頭10次慘死

女友沒說愛　泰男直播舉槍射爆頭

一家五口搬家　隔天全部詭異慘死

14歲男孩登山採果　踩到炸彈引爆亡

陸客團車禍3死23傷　司機低頭釀禍

一覺醒來發大財！她戶頭多11億存款驚呆

他許願快來開店　漢堡王親自幫圓夢

他面試爽約謊稱「嬤過世」下場超慘

17歲少年色鉛筆畫動物　生動有靈性

乘客「忘情狂摳」...腳底死皮彈射　網：關3年啦

爆乳女星腿開直播「下面嫩膚」！醫生儀器上下磨

抽13年菸「肺塌陷」！帥男插管後悔勸世

梅根16歲緊貼前男友舊照曝光！

被美方驅逐　中官員：迷路非硬闖

更多熱門

相關新聞

5歲童暖心義賣　讓123人有營養午餐

5歲童暖心義賣　讓123人有營養午餐

美國加州小女孩凱特琳（Katelynn Hardee）得知幼稚園同學家裡因繳不出午餐費，很可能餓肚子後，溫馨向媽媽提議想幫忙，並親自準備自烤餅乾及熱可可義賣，最終賺到的錢全都捐給吃不起午餐的孩子們，一共幫助123個小朋友免於捱餓的煩惱。

高盛：對中美貿易協議感到失望　關稅降幅小於預期

高盛：對中美貿易協議感到失望　關稅降幅小於預期

中美貿易戰達成第一階段協議　經長：台商高階技術回台趨勢不變

中美貿易戰達成第一階段協議　經長：台商高階技術回台趨勢不變

第一階段貿易協議敲定　梅努欽透露「第二階段已著手進行」

第一階段貿易協議敲定　梅努欽透露「第二階段已著手進行」

低利籠罩+貿易戰干擾　規模連八月創高

低利籠罩+貿易戰干擾　規模連八月創高

關鍵字：

中美貿易戰美中貿易戰貿易戰關稅北美要聞

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

連老婆都拋棄！律師預言謝和弦下場

陳勢安6萬Rimowa行李箱被摔「凹成V字」崩潰！

一大半空桌！店員卻「已訂滿」惹怒他

波特王合體蔡英文遭解約！背後金主曝光

高以翔金寶山「安厝儀式」圓滿結束

警待巡邏車　遭開槍射頭10次慘死

可不可第二！學生最愛飲料店出爐

狗狗出門迎接外送員　他愣30秒噴淚

快訊／拍片合體蔡英文！波特王慘遭解約

淡水男大生煞車線斷了噴油　牽去機車行老闆驚曝內幕

謝和弦反擊嗆Keanna：五音不全的花瓶

女友沒說愛　泰男直播舉槍射爆頭

新人瘋狂離職！網一看待遇秒懂

掉3顆粉肉球！她上完廁所洗洗塞回　後果超驚悚

3500億富商爆性侵22歲女大生「爽2分鐘賠4000萬」！

更多

最夯影音

更多
在你後面！外送到目的地卻看無人影　客人「吊掛延長線」取餐他笑：太有才

在你後面！外送到目的地卻看無人影　客人「吊掛延長線」取餐他笑：太有才
癌末總舖師重拾鍋鏟做7菜1湯 「醫院辦桌」圓夢隔天安詳辭世

癌末總舖師重拾鍋鏟做7菜1湯 「醫院辦桌」圓夢隔天安詳辭世

陳建州范瑋琪哀戚離開高以翔告別式 曲艾玲淚崩：他永遠活在我們心中

陳建州范瑋琪哀戚離開高以翔告別式 曲艾玲淚崩：他永遠活在我們心中

糗了...韓國瑜彰化造勢授旗 「凍蒜」喊完硬生生斷2截噴飛

糗了...韓國瑜彰化造勢授旗 「凍蒜」喊完硬生生斷2截噴飛

Selina愛上肚皮舞羞問：很丟臉嗎　阿中傳新戀情「我有幹譙他」

Selina愛上肚皮舞羞問：很丟臉嗎　阿中傳新戀情「我有幹譙他」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面