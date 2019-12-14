東京奧運7個月後舉行　LOVE TAIWAN蔡英文為選手打氣

▲蔡英文出席桃園高鐵站前廣場舉辦的「LOVE TAIWAN！總統為選手打氣、全民為台灣加油」啟動儀式暨健走活動，與選手在印有LOVE TAIWAN字樣的大氣球打氣。（圖／民進黨提供）



記者楊淑媛／桃園報導

民進黨總統候選人蔡英文14日抵桃園，出席「LOVE TAIWAN！總統為選手打氣、全民為台灣加油」啟動儀式暨健走表示，這幾年台灣運動選手，在世界賽事的表現帶給國人的感動，大家印象都很深刻；2020年東京奧運，再過七個月就要開始，所有選手都卯足全力要為台灣贏得最好成績，而今天熱血的健走活動，就是來幫我們的選手加油打氣。

▲蔡英文出席桃園高鐵站前廣場舉辦的「LOVE TAIWAN！總統為選手打氣、全民為台灣加油」啟動儀式暨健走活動。（圖／民進黨提供）

蔡英文接著表示，東京離我們很近，相信很多國人會到東京奧運現場，為台灣選手加油，期待本屆奧運奪牌數能夠超越里約奧運奪牌數，相信在場的奧會主席壓力一定很大。

▲參加「LOVE TAIWAN！總統為選手打氣、全民為台灣加油」啟動儀式暨健走活動的民眾。（圖／記者楊淑媛攝）

蔡英文說，好的成績不只來自運動選手的努力，政府也要替他們打造好的環境，成為選手們最堅強的後盾。政府體育總預算近年成長將近70%，大大改善運動基礎設施，也整合民間機構強化整體體育環境。台灣現在每年投入三億經費在東奧奪金計畫，提供個別選手客製化的服務訓練，讓選手用最大努力爭取在奧運亮相的機會，政府也積極落實對基層選手的輔導和照顧，並強化獎勵機制，像是學雜費減免與課業輔導等等。

▲在馬術協會成員騎著六匹駿馬前導下，健走民眾於桃園高鐵站區週邊展開活動。（圖／記者楊淑媛攝）

蔡英文並告訴大家，未來會進一步加強體育署的組織運作，提供各項優惠與誘因，鼓勵相關組織培育台灣優秀運動選手，讓他們在世界舞台展現最好成績！隨後，蔡英文並與擬參加東京奥運的選手們，共同啟動開幕儀式，同時在印有LOVE TAIWAN字樣的大氣球打氣。立法院長蘇嘉全、桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌、立法委員鄭寶清等人士亦陪同出席，參加健走民眾隨後在馬術協會成員騎著六匹駿馬前導下，於桃園高鐵站區週邊，展開健走活動。

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