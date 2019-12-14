分手謠言紛起...柯文哲、郭台銘同台互動冷　車隊掃街不同車

記者陳家祥／台北報導

距離2020總統大選是嚇不到一個月的時間，各陣營不把加緊腳步輔選拉票。民眾黨主席柯文哲14日再度合體鴻海創辦人郭台銘，幫子弟兵吳達偉、李縉穎車隊掃街。由於近期郭柯分手的傳聞不斷，郭柯兩人在板橋深丘福德宮參拜時，並沒有太多互動，隨後車隊掃街時，柯文哲也未與郭台銘同車，兩人互動不如以往熱絡。

記者現場觀察，這次郭柯同台活動由參拜福德宮開始，12點30分左右，郭台銘先抵達福德宮，隨後柯文哲隔了約15分鐘才抵達現場。郭柯二人在吳達偉、李縉穎的陪同下參拜土地公，期間郭柯二人沒有太多互動，僅到場時簡單握手致意。

隨後準備車隊掃街時，郭台銘和李縉穎、吳達偉三人登上第一台車，反觀柯文哲則是與列名民眾黨不分區的「郭家軍」高虹安，在後面的一台車上，郭柯二人少見「同台不同框」。

▲柯文哲、郭台銘同框不同台，車隊掃街不同車。（圖／記者陳家祥攝）

子弟兵破除不合謠言 李縉穎：郭柯共識讓第三勢力極大化

李縉穎在致詞時表示，感謝郭台銘13日晚上從美國回來後，今天就來幫忙站台，也感謝柯市長幫我們掃街。李表示，近日郭董在美國 很多郭柯矛盾的傳言，都是別的陣營見縫插針，其實兩位長官用身體力行，站我們的台，說明郭柯是合作大於競爭。

李縉穎說，柯市長希望把民眾黨不分區席次衝到極大化，郭董事長希望把第三勢力席次衝到極大化，兩人有共同目標，沒有矛盾，合作大於競爭，兩邊會同中存異、異中求同。

另外，李縉穎還說到，綠營有影片指高雄人對不起台灣人，「我們在此呼籲，過去4年民進黨一黨獨大、完全執政，是權力傲慢，沒有檢討自己還檢討選民」；他說，土城三峽、板橋東區，都是讓民進黨不要一黨獨大、完全執政的關鍵，「郭柯共識就是希望大黨不過半、第三勢力極大化」。

柯▲柯文哲合體郭台銘幫李縉穎、吳達偉掃街。（圖／記者陳家祥攝）



