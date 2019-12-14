柯文哲再轟高雄負債：陳菊為什麼不自己講清楚？

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲日前接受廣播專訪時，再度抨擊總統府秘書長陳菊過去擔任高雄市長欠債3千億元，還說這是高雄市長韓國瑜「落跑」選總統的重要原因，引來陳菊辦公室回擊，批柯以訛傳訛、拿不實數據攻擊。對此，柯文哲14日受訪表示，應該陳菊自己來開個記者會，詳細說明，「她每次說人家講的不清楚，那她為什麼不自己講清楚？」

對於陳菊陣營回擊引用錯誤資訊，柯文哲說，建議陳菊應該自己來開個記者會，詳細說明到底債務是怎麼累積的，把資料準備下來，由她當事人來說明會最清楚。

柯文哲說，陳菊自己出來說明就好，「一樣，把大字報弄出來、PPT做好，很誠懇、很清楚地跟全台灣的人說明，到底高雄的債務是怎麼造成、對高雄市政什麼樣的影響？講清楚就好」。

「我跟你講，還了1200億，那請問她借了幾億？這才是重點。」柯文哲說，不要說人家以訛傳訛，當事人出來把話講清楚，「我引用李登輝總統講的一句話，說清楚、講明白，跟全國老百姓解釋就好」。

「我是實際上在執政的，我非常清楚債務的影響。」柯文哲說，第一，欠債要還錢，如果欠債不用還錢我當然跟你借，第二，更可怕的是欠債是要繳利息的，「我當台北市長第一年的利息是29億，我還了570億再做債務調整，到第4年降到7億」，而且那種利息如果是銀行長期低利貸款就算了，還有那種債券，那利息更高不得了。

柯文哲也再度對陳菊喊話，「妳不要說人家不實數據，當事人要出來說明，跟台灣人民解釋高雄債務怎麼造成的，還有將來還債計劃是什麼，講清楚」，甚至媒體要問下一題時，柯還說，「剛剛那調有沒有要繼續問？我很樂意問這條」，接著便自己講起來，要陳菊出來講清楚、說明白，到底高雄債務怎麼出現、還債計劃是什麼、影響是什麼。

「當時我開玩笑說，韓國瑜一定落跑的，因為做不下去。」柯文哲說，自己當台北市長經歷過國民黨中央政府、民進黨中央政府，「中央政府不幫你，你都覺得卡卡，中央要卡你，你更痛苦我跟你講」。

而是否認為韓國瑜落跑是應該的？柯文哲說，高雄市比台北市的市政更困難，因為台北範圍比較小，高雄從港區到山區，相當複雜，「即使我去做，我都覺得，我要上手沒那麼容易」，且韓國瑜也沒有比他更聰明、更用功。



▲柯文哲出席『民眾百萬捐款 謝文卿號召千人入黨』記者會。（圖／記者李毓康攝）